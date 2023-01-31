Ставка на вид

Эксперты констатируют: на рынке жилья спрос сместился в сторону новостроек с высокой степенью готовности и с уже сформированным качеством жизни. При этом даже в проектах комфорт-класса все чаще можно рассчитывать на премиальные опции — вид на воду и однородную социальную среду. А застройщики предлагают покупателям инструменты, позволяющие спланировать сделку и грамотно решить вопрос улучшения жилищных условий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ЖК «Огни залива» строится на первой линии Финского залива и вдоль набережной Дудергофского канала

Фото: «БФА-Девелопмент» ЖК «Огни залива» строится на первой линии Финского залива и вдоль набережной Дудергофского канала

Фото: «БФА-Девелопмент»

Ситуация на рынке новостроек меняется. Ипотека с рекордно низкими «нулевыми» ставками ушла в прошлое, а банки ужесточили условия по рыночным продуктам. Девелоперам приходится изобретать новые инструменты для стимулирования спроса. А покупателям новые реалии рынка диктуют более осторожные модели поведения.

Во-первых, необходимо внимательно изучить застройщика и проект во всех его составляющих: локация, планировки, число квартир на этаже, качество и стиль отделки, наличие лоджий, уровень благоустройства, скоро ли здесь появятся детсады и школы и многое другое. Во-вторых, нужно тщательнее оценивать свои возможности, чтобы не переплатить за новостройку. К примеру, субсидированная ипотека привлекательна минимальным ежемесячным платежом, но только не в случае срочной продажи недвижимости. В ожидании более выгодных условий по ипотеке можно воспользоваться классическим инструментом покупки — беспроцентной рассрочкой от застройщика.

Резюмируем: надежный застройщик, проекты в высокой степени готовности, выгодные условия покупки без переплаты — такие критерии выбора сегодня выходят на первый план. А в лидерах спроса остаются качественные проекты в удачной локации, с повышенными опциями комфорта и инфраструктурой не «в чистом поле».

На солнечной стороне

Один из таких проектов — комплекс «Огни залива» в юго-западной Приморской части Санкт-Петербурга, где компания «БФА-Девелопмент» (в лице застройщика ООО «Дудергофский проект») предлагает привлекательные условия покупки квартир в домах высокой степени готовности. Посмотрим, каким критериям отвечает этот проект.

Строительство масштабного микрорайона «Огни залива» стартовало в 2013 году на юго-западных намывных территориях Финского залива, на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Героев. На сегодня первые пять жилых корпусов сданы и заселены, сейчас финиширует третья очередь проекта: два разновысотных 10–20-этажных дома на 1,7 тыс. квартир, которые будут введены в эксплуатацию в третьем квартале этого года.

Одно из главных преимуществ — исключительная локация на солнечной стороне Дудергофского канала. Видовые квартиры всегда были редкостью на рынке: обычно они ассоциируются с премиум-сегментом, где жилье стоит баснословно дорого. ЖК «Огни залива» в этом плане является исключением из правил: проект реализуется на первой линии Финского залива и вдоль набережной Дудергофского канала и при этом позиционируется в сегменте «комфорт плюс». Справедливая цена, средняя по Красносельскому району, является бонусом к видовым характеристикам квартир третьей очереди «Огней залива». Их уже сейчас можно оценить на сайте девелопера — это открыточные виды на Южно-Приморский парк, разлив Дудергофского и Матисова каналов, мосты, огни современных кварталов, купол Морского собора Кронштадта и башню «Газпрома».

Помимо отличной экологии, локацию отличает и неплохая транспортная доступность. Всего 12 км до исторического центра, 16 км — до аэропорта Пулково, рядом выезд на КАД.

Еще один плюс — ликвидность жилья вырастет за счет развития метро: власти Петербурга уже подтвердили планы открытия в 2024 году станции «Юго-Западная» на пересечении проспекта Маршала Жукова и улицы Маршала Казакова.

Сады и школы во дворе

Семьи с детьми — главная целевая аудитория комплекса «Огни залива». Поэтому необходимые для жизни объекты здесь проектируются в шаговой доступности от дома, чтобы жители обходились без лишних поездок. На сегодня комплекс насыщен объектами торговли и сервиса: магазины, кафе, рестораны, аптеки, офисы, предприятия сферы услуг размещаются на первых этажах ранее построенных домов. Поблизости есть отдельно стоящие торговые центры, предлагающие жителям более широкий спектр услуг — от гипермаркетов до книжных магазинов.

В ускоренном темпе строятся и объекты социальной инфраструктуры. Всего на территории комплекса запланированы пять детских садов, два из них — открыты в домах первой очереди, сейчас строится ДОУ на 190 воспитанников — оно будет введено в эксплуатацию в 2023 году. Все детсады проектируются с бассейнами и всеми необходимыми помещениями для отдыха и гармоничного развития детей. На территории комплекса появятся две общеобразовательные школы (строительство первой на 825 учащихся с двумя бассейнами стартовало в минувшем году и заявлено застройщиком к вводу в 2024 году), детская поликлиника, почтовое отделение и другие необходимые объекты.

Важно, что дома у залива продолжают насыщаться качественной инфраструктурой для отдыха. По инициативе местных жителей (в их числе — жильцы расположенного рядом комплекса «Огни залива») город минувшей осенью провел благоустройство пляжных территорий вдоль Балтийского бульвара. Оценить окончательное наполнение нового общественного пространства можно будет весной — к этому времени здесь появятся новые дорожки, пляжное оборудование, смотровые площадки.

Другим преимуществом проекта стало разнообразие удобных планировок, где каждый может выбрать оптимальный для себя вариант: от 26-метровых студий до четырехкомнатных квартир площадью 120 кв. м. При этом акцент сделан на семейный формат: больше всего здесь просторных двушек и трешек. Планировки ориентируются на стандарты высокого класса: на каждом этаже не более трех-пяти квартир, большинство лотов с двумя санузлами, в прихожих спроектированы места под шкафы. Для ценителей уникальности представлены оригинальные лоты — двухэтажные квартиры с террасами на последних этажах.

Немаловажно, что в третьей очереди комплекса сразу 75% квартир будут с улучшенной чистовой отделкой, что снимет с новоселов бремя дополнительных затрат и забот. Другой бонус от застройщика — возможность заказать полную меблировку, включающую установку бытовой техники. Проекты меблировки разработаны дизайнерами для каждого типа квартир. Будущему новоселу дают возможность самому определиться с набором техники и мебели и по собственному вкусу реализовать идеи финального оформления жилища.

Паруса за окном

Цельную и качественную жилую среду формируют многие составляющие, и одна из важнейших — создание дружелюбной соседской атмосферы. В двух сданных очередях «Огней залива» большинство квартир принадлежит семейным петербуржцам, улучшающим свои жилищные условия. В квартале сложилась однородная социальная среда: здесь много людей с общими ценностями, главные среди них — здоровый образ жизни, семейное благополучие, доброжелательность и активность. Девелопер часть средств на продвижение выделяет на организацию мероприятий для жителей микрорайона: это субботники, фотопроекты, детские праздники и спортивные соревнования. Осенью прошлого года здесь прошла первая гребная регата Кубка «БФА-Девелопмент» «Огни залива» — любительские гонки на 500-метровую дистанцию на восьмиместных лодках. В заплывах приняли участие взрослые и дети, многочисленные зрители-соседи поддерживали команды. Жители освоили гребные тренажеры-«концепты», повеселились на представлении уличного театра с конкурсами, весело и вкусно пообедали под шатрами. Девелопер обещает сделать регату регулярной и проводить ее три-четыре раза в год.

К слову, в организации активностей застройщику помогает Группа управляющих компаний БФА. Эти компании на рынке почти полтора десятка лет, сейчас на их балансе (вместе с ЖК «Огни залива») более десятка домов на 7 тыс. квартир. Группа управляющих компаний вошла в число финалистов конкурса «Доверие потребителя — 2022» в номинации «Лучшая управляющая компания».

Выгодно купить

«БФА-Девелопмент» предлагает в январе квартиры в домах с высокой степенью готовности с вводом в эксплуатацию в третьем квартале 2023 года. С точки зрения пунктуальности застройщика опасений быть не должно: строительство всех корпусов в «Огнях залива» шло четко по графику, в том числе и в сложный для экономики 2022 год. Возведение домов третьей очереди проекта вышло на уровень последнего 20-го этажа, сейчас ведутся работы по остеклению, инженерной разводке, отделке квартир. Открыт шоурум отделки в отделе продаж на объекте.

Покупатели могут рассмотреть варианты покупки с помощью различных инструментов поддержки от застройщика. В частности, действует пятипроцентная скидка на студии, одно- и двухкомнатные квартиры в январе, есть беспроцентная дифференцированная рассрочка на комфортных условиях: с первым взносом от 20% и ежемесячными равными платежами в размере 30, 40 или 50 тыс. рублей. Такая схема позволит легко распланировать покупку и вопросы оплаты. К примеру, до момента ввода дома можно выплатить часть стоимости и уже затем, при необходимости, взять ипотеку на остаток — в быстроменяющейся ситуации условия кредитования могут стать более комфортными.

Александр Смирнов