Ценовой разгон

В прошлом году в Петербурге дважды повышались тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Судя по всему, в этом году рост продолжится. В Санкт-Петербурге уже рассматривается инициатива повышения оплаты за капремонт. Кроме того, с 1 июля 2023 года будет увеличена плата за содержание жилья. Сегодня ключевой вопрос — насколько государство будет демпфировать увеличение тарифов ростом объемов социальной поддержки, ведь население может не выдержать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Санкт-Петербурге суммы в платежках за жилкомуслуги выросли в середине 2022 года на 5%, а в декабре — еще на 8,5%

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Санкт-Петербурге суммы в платежках за жилкомуслуги выросли в середине 2022 года на 5%, а в декабре — еще на 8,5%

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге в результате двойной индексации суммы в платежках за жилкомуслуги выросли в среднем с середины 2022 года на 5%, а с декабря — на 8,5%. По данным комитета по тарифам, с декабря рост тарифов на теплоснабжение в Петербурге составит 8,4% (до 2111,4 руб./Гкал), на электроснабжение — 9% (одноставочный тариф в домах с газовыми плитами — 5,7 руб./кВт•ч; одноставочный тариф в домах с электроплитами — 4,28 руб./ кВт•ч), на 8,5% — на водоснабжение (холодное водоснабжение — 36,54 руб./куб. м, горячее водоснабжение — 126,68 руб./куб. м), водоотведение (36,54 руб./куб. м), газоснабжение (7573,1 руб./на 1000 куб. м) и вывоз мусора (1367,57 руб./куб. м). Средний платеж за коммунальные услуги составил чуть более 3 тыс. рублей, увеличившись сразу на 235,24 рубля по сравнению с ноябрем.

Аналитики высказывали мнение, что рост тарифов существенно подорвет платежную дисциплину людей. Однако в комитете по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга отметили высокую дисциплинированность петербуржцев за последние годы.

«За последние пять лет мы наблюдаем снижение уровня просроченной задолженности на 39%, или 4 млрд рублей, по исполнителям коммунальных услуг. При этом уровень собираемости в целом по Петербургу за 11 месяцев 2022 года составил 98%, в том числе: исполнители коммунальных услуг — 103% (оплата не только текущего потребления, но и погашение ранее накопленных долгов), жители, имеющие прямые договоры ресурсоснабжения — 92%»,— сообщили BG в комитете.

Там уточнили, что уровень задолженности населения перед ресурсоснабжающими организациями на 1 декабря 2022 года составляет 25,3 млрд рублей, в том числе задолженность исполнителей коммунальных услуг (управляющие организации, ТСЖ, ЖКС) составляет 16,9 млрд рублей (снижение к аналогичному периоду прошлого года составляет 12%, на 1 декабря 2021 года задолженность составила 19,2 млрд рублей).

Власти отмечали, что в течение следующих полутора лет — до 1 июля 2024 года — установленные тарифы на услуги ЖКХ пересматриваться не будут. Однако в 2023 году некоторые петербуржцы все же смогут наблюдать рост сумм в платежках. В строке за содержание жилого помещения плата может повыситься на 8,5%.

Индексация коснется нанимателей государственного жилья, а также собственников помещений в многоквартирных домах, не принявших решение о размере платы на общем собрании.

Так, например, содержание квартиры с наиболее характерной для Петербурга степенью благоустройства, в которой на человека приходится 25,95 кв. м, увеличится на 63,32 рубля и составит 808,6 рубля на человека в месяц — без учета платежа за общедомовые нужды. Размер платежа за жилищные услуги в квитанции зависит от ряда факторов: площади жилого помещения, степени благоустройства многоквартирного дома, состава общедомового имущества и других.

При этом по общему правилу, установленному Жилищным кодексом РФ, жильцы вместе со своей управляющей компанией или ТСЖ должны будут установить на общем собрании плату на 2023 год, которую они считают приемлемой и обоснованной для содержания дома.

Капремонт требует денег

В 2023 году может увеличиться ставка взносов на капремонт. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте Смольного. Как следует из документации, ставка будет варьироваться от 11,9 до 12,99 рубля в зависимости от типа постройки. К примеру, 14,45 рубля будут платить жильцы дореволюционных домов за «квадрат», если нет лифта, и 12,99 рубля — если он есть. В 2022 году от повышения ставки отказались. Однако до этого в течение двух лет она увеличилась с 5 до 11–12 рублей за квадратный метр.

В Фонде капитального ремонта по Санкт-Петербургу отмечали, что платежная дисциплина по взносам была слабой до 2021 года: сумма задолженности граждан стремительно выросла — на 3 млрд рублей и составляла более 6 млрд рублей. Задачами 2022 года было наладить информирование и увеличить собираемость.

«Для этого фонд разослал в мае 2022 года около 800 тыс. долговых квитанций, а после в октябре 2022 года — еще 300 тыс. досудебных претензий. Горожане откликнулись на информационные сообщения. Совокупная собираемость взносов по итогам 2022 года превысила 100%, в 2021 году показатель был значительно ниже — 88%. На сегодня количество должников — около 579 тыс. лицевых счетов. Задолженность по оплате взносов на капремонт составляет около 5 млрд рублей. Причем из них около 1 млрд должны собственники нежилых помещений в многоквартирных домах — это магазины, кафе, салоны красоты и так далее. В 2023 году фонд нацелен провести отдельную информационную работу именно с этим типом должников»,— отметили в Фонде капитального ремонта.

Передвижение стало дороже

Впрочем, не только жить, но и передвигаться стало дороже. В Петербурге с 1 января 2023 года вступили в силу новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Одна разовая поездка в метро теперь стоит 70 рублей, а в трамвае, троллейбусе или автобусе — 65 рублей. Проезд при оплате картой «Подорожник» стал дороже на 4 рубля: теперь он обойдется в 49 рублей в метро и 44 рубля в наземном транспорте.

В Смольном объясняли, что самым выгодным вариантом для пассажиров подземки станет оплата по карте «Мир» или Единой карте петербуржца. В этом случае стоимость проезда составит 47 рублей. Трамваи, троллейбусы и автобусы будут перевозить обладателей этих карт за 44 рубля. Правда, с 1 января тариф действует только в автобусах, а в электротранспорте вступит в силу с 1 апреля.

Любителям поездок на авто тоже непросто. Зона платной парковки в Санкт-Петербурге была расширена в 2022 году и теперь охватывает не только Центральный район, но и Адмиралтейский. Согласно заявлениям транспортного блока, изменений платы за парковку не планируется в новом году, а вот за оставление машины в неположенном месте и за ее эвакуацию придется раскошелиться. В 2023 году тариф на эвакуацию увеличится на 8,2%, а стоимость хранения машин на штрафстоянке — на 8,2–8,6% в зависимости от категории транспортного средства. Так, для автотранспорта категорий А, В, М, А1, В1, С1 и D1 минимальная стоимость эвакуации составит 3251 рубль, категорий С, D — 19 509 рублей, категорий BE, C1E, D1E — 22 760 рублей, СE, DE (в том числе тяжеловесных или крупногабаритных) — 26 010 рублей. Стоимость часа хранения на штрафстоянке машин категорий А, В, М, А1, В1, С1 и D1 не превысит 63 рублей, С, D — 126 руб., BE, C1E, D1E — 250 и 376 рублей для категорий СE, DE (в том числе тяжеловесных или крупногабаритных).

Ленобласть на предельных тарифах

В соседнем регионе — Ленинградской области — жители в середине января 2023 года получили также проиндексированные платежки за ЖКУ. Однако рост тарифов местами достигал предельной планки в 11% с учетом допустимого для региона отклонения. Согласно постановлению правительства РФ № 2053 от 14.11.2022 индекс по всем регионам установлен в размере 9%. Однако существует допустимое отклонение, которое составляет для Ленинградской области 2% (таким образом, предельный индекс по отдельным МО высчитывается как 9+2=11%), пояснили в ЛенРТК. Там сообщили, что предельный индекс в размере более 9% сложился в 36 муниципальных образованиях региона из 188, при этом в 42 муниципальных образованиях индекс составит менее 8%. Последующие полтора года тарифы на коммунальные ресурсы меняться не будут.

В целом комитетом установлено 1900 тарифов на коммунальные ресурсы, поставляемые населению. В сравнении с ноябрем 2022 года в различных муниципальных образованиях Ленинградской области тарифы для населения на холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление вырастут от 2 до 11%. При этом тарифы на отопление выше 2800 рублей за Гкал установлены ЛенРТК без роста. Рост тарифов на электрическую энергию в зависимости от типа дома и суточной системы исчисления составит от 8,9 до 11%. Тариф на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами увеличится на 9%, тарифы на газ — от 8,2 до 8,5%.

«В среднем по Ленинградской области совокупный размер платы за коммунальные услуги, рассчитанный для семьи из трех человек, проживающей в квартире площадью 54 кв. м, в декабре 2022 года составит 7327,98 рубля, что на 605,02 рубля, или на 9%, выше аналогичного размера платы в ноябре 2022 года (исходя из неизменности набора и объема коммунальных услуг)»,— подытожили в ЛенРТК.

В комитете по ЖКХ и ТЭК Ленинградской области сообщили BG, что некоторые ресурсоснабжающие организации отмечали снижение платежной дисциплины, но жители исправно платят по квитанциям и размер долгов год от года снижается.

Алла Михеенко