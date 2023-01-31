Кадровый пасьянс

В минувшем году самым важным событием в органах власти Петербурга стали изменения в процедуре утверждения членов правительства города. Раньше кандидатуру на эту позицию нужно было проводить через ЗакС, где отдельные депутаты могли если и не поставить крест на утверждении, то хотя бы поиспытывать назначенца на прочность каверзными вопросами. Под руководством бывшего вице-губернатора, а теперь спикера парламента Александра Бельского народные избранники добровольно отказались от этой привилегии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер ЗакСа Александр Бельский отказ от согласования членов правительства с депутатами объяснил тем, что не может нести ответственность за будущее одобренных кандидатов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Спикер ЗакСа Александр Бельский отказ от согласования членов правительства с депутатами объяснил тем, что не может нести ответственность за будущее одобренных кандидатов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В целом же кадровая чехарда в Смольном продолжалась с такой же интенсивностью, как и в предыдущие годы. Основные перестановки начались в марте 2022 года, когда с должности главы комитета по энергетике ушел Андрей Бондарчук, работавший там с 2013 года. Временно его заменила зампред комитета Светлана Мельникова, а затем пришел «антикризисный менеджер» Станислав Протасов. Его приглашали в Омск и Вологду, когда местные энергетические компании не справлялись с обязанностями, но в интервью «Петербургскому дневнику» он утверждал, что в Петербурге принимать экстремальные решения не требуется.

В мае городское правительство покинул транспортный вице-губернатор Максим Соколов. Его призвали руководить АвтоВАЗом. Господин Соколов работал вице-губернатором с декабря 2019 года. Под его руководством проходила распиаренная транспортная реформа, в ходе которой город стал избавляться от коммерческих маршруток. Завершилась она уже после его ухода. В правительстве господина Соколова сменил бывший глава комитета по транспорту Кирилл Поляков, также работавший над транспортной реформой. Место господина Полякова, в свою очередь, получил его заместитель Валентин Енокаев. В этой сфере с учетом фундаментальных изменений не стали менять коней на переправе, то есть вводить новых людей.

По губернаторскому хотению

Кирилл Поляков стал последним вице-губернатором, которого опрашивал и утверждал парламент. В июне и июле ЗакС рассмотрел губернаторские изменения в Устав Петербурга, которые большинством голосов поддержал. Они значительно укрепили исполнительную власть. Спикер ЗакСа Александр Бельский, отвечая на вопрос, почему он поддержал отказ от согласования членов правительства с депутатами, сказал, что просто не может нести ответственность за будущее одобренных кандидатов. «Я человек, который выполняет задачи, которые передо мной ставятся. Во многих регионах вице-губернаторы не утверждаются ЗакСом. Мы либо должны разделять ответственность, когда утверждаем вице-губернатора, либо работать в совершенно другом формате. Что касается этого процесса сейчас, то он носит формальный характер, ведь мы рассматриваем кандидатуру, но не можем оценить, как человек будет работать, мы не несем ответственности»,— заявлял он.

В рамках тех же поправок к уставу увеличилось максимально допустимое число членов правительства — с 15 до 17 человек. Помимо этого, губернатору стало можно отрешать от должности глав муниципальных образований, избираться более чем на два срока подряд и не проводить очные общественные слушания по бюджету города. Впрочем, эксперты отметили, что ЗакС при Александре Бельском давно выполняет лишь декоративную функцию, а в истории Петербурга вице-губернатора не утвердили лишь один раз — Ирину Потехину в 2002 году. Сейчас она вице-губернатор и отвечает за образование.

Первым, кого Александр Беглов ввел в правительство, не советуясь с депутатами, стал Валерий Москаленко. В конце июля 20222 года глава города подписал указ, в котором было написано, что господин Москаленко станет отвечать за экономическую политику и стратегическое планирование. Ранее он возглавлял одноименный комитет. При этом к его обязанностям формально добавили контроль за управлением социального питания.

После расширения состава правительства, господин Беглов ввел туда экс-главу горизбиркома Наталью Чечину, которая после ухода с должности главной по выборам стала руководить комитетом территориального развития. К ней присоединился председатель комитета по внешним связям Евгений Григорьев. При этом вице-губернаторами они не стали. Поправки в устав, которые ранее принимал парламент, позволили вводить в правительство глав комитетов, что раньше было невозможно.

Также в июле из состава правительства вышел Максим Мейксин, отвечавший за внутреннюю политику. Его рекомендовали назначить в городскую избирательную комиссию. Вскоре он занял должность председателя этой комиссии. Вместе с ним обновился весь состав горизбиркома, так как у предыдущего закончился срок полномочий.

Ставки на врио

В последнем квартале года чиновников продолжили увольнять с ключевых постов. В период с сентября по декабрь четыре комитета сменили руководителей, если не считать ранее упомянутого Валентина Енокаева, которому убрали приставку врио (временно исполняющий обязанности) 2 сентября. В конце того же месяца Александр Беглов уволил Андрея Левакина с поста руководителя комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). Пока его место занимает бывший заместитель Александр Федотов (с приставкой врио).

В октябре комитет по инвестициям оставил Роман Голованов. Сейчас его временно замещает бывший зампред КРТИ Иван Складчиков. Тогда же комитет по вопросам законности возглавил бывший начальник Росгвардии Петербурга Михаил Соболев. Однако уже в декабре господина Соболева перевели руководить Василеостровским районом. В октябре также состоялось назначение нового главы комитета по тарифам — его возглавил Алексей Малухин, пришедший из комитета по энергетике.

От перемены винтиков система не меняется

Опрошенные BG эксперты полагают, что «чехарда» в правительстве и комитетах Смольного принципиально не влияет на работу системы управления. Например, политолог, доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор считает, что вместо председателя горизбиркома вполне можно использовать один недорогой компьютер. «Частая смена чиновников на постах — нормальная практика в России. Суть в том, что от конкретного человека ничего не зависит. Это человек-функция, и от замены одного винтика на другой принципиальных изменений не произойдет — перевесят таблички на двери в кабинет разве что. Вот смотрим на тот же горизбирком: я бы полностью сменил там структуру комиссии, а председателя заменил компьютером. Отметить следует событие, когда ЗакС отказался от очередного права — права согласовывать членов правительства. То, что было де-факто, теперь оформлено де-юре: парламенту показали его место»,— подводит итоги эксперт.

Вице-президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Петр Быстров из всей плеяды назначений не смог вспомнить ни одного завидного приобретения для Петербурга. «Скорее был уход заметных людей, например, Максима Соколова. Кадровая политика администрации Петербурга загадочна, но можно сказать одно: как таковой команды у губернатора не сложилось. Ее формирование носит перманентный непрекращающийся характер, какой-то пасьянс. Позитивных изменений это не несет, потому что нужна кадровая стабильность. Можно посмотреть на правительство РФ: в команде Михаила Мишустина (премьер-министр России.— BG) практически не было замен»,— говорит господин Быстров.

Александр Петров