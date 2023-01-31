Несбывшиеся прогнозы

Ушедший год, вопреки прогнозам разномастных аналитиков, оказался для экономики России в целом и Петербурга в частности не таким катастрофичным, каким это виделось еще весной 2022 года. Окончательных данных по году пока нет, но результаты одиннадцати месяцев обнадеживают: индекс промышленного производства составил 104,7%. Неплохой финансовый результат показала доходная часть бюджета города, превысив прогнозные показатели и преодолев планку в 1 трлн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Все эти данные позволяют чиновникам оптимистично утверждать, что экономика страны справилась с вызовами и приспособилась к новым экономическим реалиям. И даже зарубежные аналитики пересмотрели прогнозы по экономике России, скорректировав на 2023 год их на более мягкие. По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), в наступившем году экономика страны упадет, но сокращение будет не на 6%, как МВФ утверждал ранее, а на 3,2%.

Проблема, однако, в том, что все аналитические прогнозы — что политические, что экономические — в большинстве своем напоминают вставшие часы. Дважды в сутки они действительно показывают точное время, но даже тогда ты не знаешь, что это время точное. И, собственно, прошлогодние прогнозы, пророчившие катастрофу экономике страны, это наглядно демонстрируют. Но теперь такое же фиаско могут потерпеть и оптимистичные прогнозы. Особых предпосылок для стабильного развития экономики пока не наблюдается.

Российский бизнес демонстрирует чудеса мимикрии и способен адаптироваться к любым условиям. Но даже живучим отечественным бизнесменам для приспособления к новым реалиям нужен хотя бы один спокойный год. А сейчас ситуация меняется каждые несколько месяцев. И сегодня, судя по всему, иллюзий о том, что в этом году ситуация как-то стабилизируется, ни у кого уже нет.

Валерий Грибанов, редактор Business Guide «Итоги года»