Главные новости к утру 29 января

Группа американских военных чиновников «тихо подталкивает» Пентагон к одобрению отправки истребителей F-16 на Украину, сообщили источники Politico. Для этого Киеву потребуется обозначить самолеты своим главным приоритетом, так как сейчас Вашингтон сосредоточен на передаче средств, «необходимых непосредственно для боевых действий».

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 182 юридических и трех физических лиц. Утверждается, что они связаны с перевозками по железной дороге военнослужащих и военной техники.

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал заявление польского премьера Матеуша Моравецкого в поддержку независимости Чечни от России. Он заявил, что страны Европы, в том числе Украина, не поддерживали Ичкерию, когда она объявила себя независимой в 1990-х годах. Вместе с тем господин Кадыров считает, что Чечня сделала правильный выбор, оставшись с Россией, потому что «не потянула» бы расходы.

Не меньше 580 человек пострадали при землетрясении в провинции Западный Азербайджан на северо-западе Ирана. По разным данным, погибли два или три человека.

Иран подвергся атаке беспилотников, произошел взрыв на военном объекте. Одно устройство сбила система противовоздушной обороны, два других «попали в оборонительные ловушки и взорвались».

Российский боксер Артур Бетербиев победил британца Энтони Ярда. Он защитил три титула чемпиона мира в весовой категории до 79,38 кг.

Олимпийский совет Азии рассказал, что для российских и белорусских спортсменов будет разработана специальная система распределения квот на Олимпиаду в Париже в 2024 году. Он пообещал, что это не повлияет на азиатские квоты на Игры.