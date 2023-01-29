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Коммерсантъ FM
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Боксер Бетербиев победил Ярда и защитил три титула чемпиона мира

Российский боксер Артур Бетербиев победил Энтони Ярда из Великобритании. 12-раундовый бой в весовой категории до 79,38 кг, который прошел в Лондоне, завершился техническим нокаутом в восьмом раунде.

38-летний россиянин защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). На его счету теперь 19 побед (все нокаутом) и ни одного поражения. Для 31-летнего Ярда поражение стало третьим в профессиональной карьере при 23 победах (22 нокаутом).

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