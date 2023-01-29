Кадыров о поддержке Польшей независимости Чечни: где вы были, когда мы воевали за Ичкерию?

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал заявление польского премьера Матеуша Моравецкого в поддержку независимости Чечни от России. Он заявил, что страны Европы, в том числе Украина, не поддерживали Ичкерию, когда она объявила себя независимой в 1990-х годах. Вместе с тем господин Кадыров считает, что Чечня сделала правильный выбор, оставшись с Россией, потому что «не потянула» бы расходы.

«Он говорит, надо поддержать Ичкерию. Где вы были, когда мы воевали за Ичкерию, когда мы отстаивали интерес независимости, почему европейские государства, в том числе и Украина, не поддержали нас, и сегодня вдруг вы решили поддержать несуществующее государство? <...> Я был ичкерийцем и нам не давали строить государство именно вы»,— сказал господин Кадыров в видеообращении в Telegram.

По его словам, чеченцы «сами определили свою судьбу» и хотят «жить в составе РФ». «Это выбор народа. И сегодня, как бы ни хотели отдельное государство, мы никак не можем существовать (как отдельное государство.— "Ъ"), потому что 1,5 млн населения (нужно.— "Ъ") кормить, одевать, обувать, образовывать, дошкольные, социальные вопросы, строительство, другие программы и проекты — нам это не потянуть. Поэтому во всех смыслах во всех направлениях наш народ сделал правильный выбор. И с каждым годом, с каждым днем, мы убеждаемся в этом»,— добавил глава Чечни.

Чеченская Республика Ичкерия — самопровозглашенное государственное образование, появившееся в 1991 году после распада СССР. Рамзан Кадыров вместе с отцом Ахматом Кадыровым в Первую чеченскую войну был на стороне непризнанной Ичкерии. Они перешли на сторону федеральных властей в начале Второй чеченской войны в 1999 году.