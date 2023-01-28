Сериал о «Короле и Шуте» выйдет на «Кинопоиске» 2 марта

Сериал про панк-группу «Король и Шут» (1988–2014) выходит на платформе «Кинопоиск» 2 марта. Сериал 2023 года будет доступен по подписке, сообщается на сайте «Кинопоиска».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из сериала "Король и Шут", 2022

Фото: КиноПоиск Кадр из сериала "Король и Шут", 2022

Фото: КиноПоиск

Главную роль — лидера группы Михаила Горшенева — исполнил Константин Плотников. Одним из продюсеров проекта является второй солист группы «Король и Шут» Андрей Князев. Роли исполнили: Влад Коноплев, Даниил Вахрушев, Илья Ловкий, Данила Рассомахин, Лера Зоидова, Дарья Мельникова, Вера Вольт и другие. Сериал был анонсирован летом прошлого года.

Снял сериал Рустам Мосафир, продюсером выступил Дмитрий Нелидов, производством сериала занимались «Плюс Студия», компании «Лунапарк» и «Лига фильм». Он повествует о творческом пути панк-группы, а также гибели ее фронтмена в 2013 году, в сериале участвуют сказочные персонажи из песен «Короля и Шута».

Мария Федотова