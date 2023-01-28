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Коммерсантъ FM
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Сериал о «Короле и Шуте» выйдет на «Кинопоиске» 2 марта

Сериал про панк-группу «Король и Шут» (1988–2014) выходит на платформе «Кинопоиск» 2 марта. Сериал 2023 года будет доступен по подписке, сообщается на сайте «Кинопоиска».

Кадр из сериала "Король и Шут", 2022

Кадр из сериала "Король и Шут", 2022

Фото: КиноПоиск

Кадр из сериала "Король и Шут", 2022

Фото: КиноПоиск

Главную роль — лидера группы Михаила Горшенева — исполнил Константин Плотников. Одним из продюсеров проекта является второй солист группы «Король и Шут» Андрей Князев. Роли исполнили: Влад Коноплев, Даниил Вахрушев, Илья Ловкий, Данила Рассомахин, Лера Зоидова, Дарья Мельникова, Вера Вольт и другие. Сериал был анонсирован летом прошлого года.

Снял сериал Рустам Мосафир, продюсером выступил Дмитрий Нелидов, производством сериала занимались «Плюс Студия», компании «Лунапарк» и «Лига фильм». Он повествует о творческом пути панк-группы, а также гибели ее фронтмена в 2013 году, в сериале участвуют сказочные персонажи из песен «Короля и Шута».

Мария Федотова

Фотогалерея

Творческий путь Михаила Горшенина

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Михаил Горшенев — один из основателей и лидер панк-группы «Король и Шут»

Михаил Горшенев — один из основателей и лидер панк-группы «Король и Шут»

Фото: Коммерсантъ / Никита Инфантьев

В 2004 году вышел дебютный сольный альбом Михаила Горшенева — «Я алкоголик анархист», песни из которого — «Жизнь» и «Соловьи» — попали в итоговую сотню хит-парада «Чартова Дюжина» за 2005 год

В 2004 году вышел дебютный сольный альбом Михаила Горшенева — «Я алкоголик анархист», песни из которого — «Жизнь» и «Соловьи» — попали в итоговую сотню хит-парада «Чартова Дюжина» за 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

В 2010 году Горшенев увлекся театрально-постановочной деятельностью. У него родилась идея создания театрально-музыкального проекта про маньяка парикмахера Суини Тодда. Так появился на свет мюзикл TОDD, в который постепенно влились все музыканты «Короля и Шута»

В 2010 году Горшенев увлекся театрально-постановочной деятельностью. У него родилась идея создания театрально-музыкального проекта про маньяка парикмахера Суини Тодда. Так появился на свет мюзикл TОDD, в который постепенно влились все музыканты «Короля и Шута»

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

У Михаила Горшенева было семь татуировок. «Все мои тату имеют смысл. … Каждая — отдельная история, придуманная мной. Я все делаю сам — и темы, и эскизы», — заявил в одном из интервью музыкант

У Михаила Горшенева было семь татуировок. «Все мои тату имеют смысл. … Каждая — отдельная история, придуманная мной. Я все делаю сам — и темы, и эскизы», — заявил в одном из интервью музыкант

Фото: Коммерсантъ / Александр Щербак  /  купить фото

Среди музыкальных групп, оказавших наибольшее влияние на Михаила Горшенева, — Ramones, Sex Pistols, The Doors, Nirvana и Motorhead

Среди музыкальных групп, оказавших наибольшее влияние на Михаила Горшенева, — Ramones, Sex Pistols, The Doors, Nirvana и Motorhead

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

У Михаила Горшенева долгое время были выбиты оба передних верхних зуба, из-за чего он испытывал проблемы с дикцией. Позднее музыкант вставил себе искусственные зубы и говорил, что «от наркотиков остальные зубы довольно сильно испортились»

У Михаила Горшенева долгое время были выбиты оба передних верхних зуба, из-за чего он испытывал проблемы с дикцией. Позднее музыкант вставил себе искусственные зубы и говорил, что «от наркотиков остальные зубы довольно сильно испортились»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай

В 1990-е Михаил Горшенев употреблял героин, за это время у него было восемь клинических смертей

В 1990-е Михаил Горшенев употреблял героин, за это время у него было восемь клинических смертей

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

Зонг-опера TODD режиссера Владимира Золотаря с участием группы «Король и Шут» прошла в ДК МАИ

Зонг-опера TODD режиссера Владимира Золотаря с участием группы «Король и Шут» прошла в ДК МАИ

Фото: Иван Кобяков

Михаил Горшенев во время выступления группы на фестивале «Крылья»

Михаил Горшенев во время выступления группы на фестивале «Крылья»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Флис  /  купить фото

Михаил Горшенев (слева) на церемонии вручения премии «Чартова Дюжина» радиостанции «Наше Радио»

Михаил Горшенев (слева) на церемонии вручения премии «Чартова Дюжина» радиостанции «Наше Радио»

Фото: Коммерсантъ / Петр Быстров  /  купить фото

Михаил Горшенев во время III торжественной церемонии вручения премии телеканала MTV Russia Music Awards-2006 (RMA)

Михаил Горшенев во время III торжественной церемонии вручения премии телеканала MTV Russia Music Awards-2006 (RMA)

Фото: Коммерсантъ / Александр Жданов  /  купить фото

Михаил Горшенев — обладатель премии «Лучший вокалист» по результатам голосования итоговой «Чартовой дюжины» 2013 года на «Нашем радио»

Михаил Горшенев — обладатель премии «Лучший вокалист» по результатам голосования итоговой «Чартовой дюжины» 2013 года на «Нашем радио»

Фото: Коммерсантъ / Петр Быстров  /  купить фото

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Михаил Горшенев — один из основателей и лидер панк-группы «Король и Шут»

Фото: Коммерсантъ / Никита Инфантьев

В 2004 году вышел дебютный сольный альбом Михаила Горшенева — «Я алкоголик анархист», песни из которого — «Жизнь» и «Соловьи» — попали в итоговую сотню хит-парада «Чартова Дюжина» за 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

В 2010 году Горшенев увлекся театрально-постановочной деятельностью. У него родилась идея создания театрально-музыкального проекта про маньяка парикмахера Суини Тодда. Так появился на свет мюзикл TОDD, в который постепенно влились все музыканты «Короля и Шута»

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

У Михаила Горшенева было семь татуировок. «Все мои тату имеют смысл. … Каждая — отдельная история, придуманная мной. Я все делаю сам — и темы, и эскизы», — заявил в одном из интервью музыкант

Фото: Коммерсантъ / Александр Щербак  /  купить фото

Среди музыкальных групп, оказавших наибольшее влияние на Михаила Горшенева, — Ramones, Sex Pistols, The Doors, Nirvana и Motorhead

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

У Михаила Горшенева долгое время были выбиты оба передних верхних зуба, из-за чего он испытывал проблемы с дикцией. Позднее музыкант вставил себе искусственные зубы и говорил, что «от наркотиков остальные зубы довольно сильно испортились»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай

В 1990-е Михаил Горшенев употреблял героин, за это время у него было восемь клинических смертей

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

Зонг-опера TODD режиссера Владимира Золотаря с участием группы «Король и Шут» прошла в ДК МАИ

Фото: Иван Кобяков

Михаил Горшенев во время выступления группы на фестивале «Крылья»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Флис  /  купить фото

Михаил Горшенев (слева) на церемонии вручения премии «Чартова Дюжина» радиостанции «Наше Радио»

Фото: Коммерсантъ / Петр Быстров  /  купить фото

Михаил Горшенев во время III торжественной церемонии вручения премии телеканала MTV Russia Music Awards-2006 (RMA)

Фото: Коммерсантъ / Александр Жданов  /  купить фото

Михаил Горшенев — обладатель премии «Лучший вокалист» по результатам голосования итоговой «Чартовой дюжины» 2013 года на «Нашем радио»

Фото: Коммерсантъ / Петр Быстров  /  купить фото

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