Сегодня исполняется 42 года президенту Российской федерации баскетбола Андрею Кириленко

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Кириленко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет народный артист РСФСР Лев Лещенко:

— Дорогой Андрей! От всей души поздравляю тебя с днем рождения! Ты человек, который очень много сделал для нашего отечественного спорта, прославляя нашу страну на международной арене. Блистал в NBA, великолепно играл за сборную страны, отдавая ей все силы. И сегодня, занимая такой прелестный пост, ты по-прежнему даришь всем нам радость от своей творческой работы по продвижению отечественного баскетбола. Ты делаешь это очень позитивно, и я от всей души желаю, чтобы твое сердце не остывало к этой непростой трудовой деятельности, чтобы тебя по-прежнему любили наши болельщики и почитатели баскетбола. Ты достоин всяческих похвал. С днем рождения!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»