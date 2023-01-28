Строительный рынок горит в подмосковном Красногорске на площади 2,1 тыс. кв. м

На строительном рынке «Синдика» в Красногорске Московской области горит склад. Площадь пожара составляет 2,1 тыс. кв. м, передает ТАСС данные регионального управления МЧС. О пострадавших не сообщается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Следующая фотография 1 / 10 Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Рынок расположен на 65-м км МКАД. Пожар тушат 87 человек, привлечено 27 единиц техники.

В 2017 году на рынке «Синдика» уже происходил пожар. Тогда три человека пострадали, площадь возгорания превышала 55 тыс. кв. м. Холдинг «Синдика» был основан в 1991 году сенатором, экс-главой Кабардино-Балкарии Арсеном Каноковым.

Леонид Уварчев