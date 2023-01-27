Главные новости за 27 января. Кубань, Крым, Адыгея

Врачи одной из краевых клиник, расположенной в Краснодаре, отдали женщине тело умершего в утробе восьмимесячного ребенка в контейнере для медицинских отходов.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу мэрии Краснодара по иску к ООО «Парусный» («дочка» компании «Строй Интернейшнл») об изъятии земельного участка площадью 15 га, на котором располагается турбодром «Белая стрела».

Американский беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk был обнаружен в акватории Черного моря у берегов Краснодарского края и Крыма.

37-летнего директора строительной компании и двух его пособников подозревают в коммерческом подкупе при возведении проблемного ЖК «На Магистральной» в Краснодаре.

В Геленджике 959 жителей собрали подписи против переименования улицы Луначарского в проспект Геленджикский.

Министерство природы Краснодарского края обратилось в правоохранительные органы с заявлением о массовой гибели в регионе зайцев, фазанов и других диких животных. Всего погибло более 700 особей.

В Новороссийске началось строительство портового терминала для обслуживания контейнеров, поступающих из Стамбула. Строительством занимается компания «Транс синергия», обслуживающая линию.

Краснодарский край включили в концепцию развития научно-популярного туризма, рассчитанную до 2035 года. Сейчас Минутриза Кубани разработало уже 10 маршрутов, которые уже доступны для бронирования.

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