В Краснодаре родители получили тело умершего в утробе ребенка в банке

Врачи одной из краевых клиник, расположенной в Краснодаре, отдали женщине тело умершего в утробе восьмимесячного ребенка в пластиковой банке. Информация об этом появилась в ряде федеральных СМИ.

По данным Telegram-канала Kub Mash, женщина на 32-й неделе беременности попала в районную больницу с подозрением на пневмонию. Ее состояние начало ухудшаться, однако, как утверждают авторы канала, профильный медик несколько дней игнорировал плохое самочувствие пациентки. В результате во время УЗИ выяснилось, что ребенок умер. Предварительно, плоду не хватило кислорода.

Женщину перевели в краевую клинику для хирургического прерывания беременности. После операции врачи передали родителям тело умершего первенца в пластиковом желтом контейнере для медотходов, закрытом крышкой.

В краевых управлениях МВД и СКР произошедшее не комментируют.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram