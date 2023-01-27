Жители Геленджика собрали почти 1000 подписей против переименования улицы Луначарского

В Геленджике 959 жителей собрали подписи против переименования улицы Луначарского в проспект Геленджикский. Об этом сообщила помощница депутата ЗСК Павла Соколенко Илона Грачевская в Telegram.

Еще 267 заявлений об отказе от переименования поступили от жителей улицы в топонимическую комиссию, отметила госпожа Грачевская.

О переименовании улицы Луначарского в проспект Геленджикский стало известно 13 января. В администрации Геленджика отметили, что улица имеет все основные признаки проспекта. Глава города Алексей Богодистов пояснил, что главной целью изменений является курортная составляющая. При этом в мэрии отметили, что именем первого наркома просвещения Анатолия Луначарского назовут одну из новых улиц.

Анастасия Донскова

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