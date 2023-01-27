Американский беспилотник заметили у берегов Кубани и Крыма

Американский беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk был обнаружен в акватории Черного моря у берегов Краснодарского края и Крыма. Перемещение БПЛА зафиксировал сервис Flightradar24.

Согласно данным сервиса, дрон вылетел с авиабазы в Сицилии и кружил над Черным морем на высоте 17 км. Как следует из представленных данных, аппарат принадлежит ВВС США. Он зарегистрирован под номером 11-2046, позывной Forte-10.

К Краснодарскому краю беспилотник приближался на расстоянии до 170 км от берега. Также дрон кружил над Грецией и Болгарией.

Анастасия Донскова

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