На Кубани устанавливают причины массовой гибели фазанов и зайцев

Министерство природы Краснодарского края обратилось в правоохранительные органы с заявлением о массовой гибели в регионе зайцев, фазанов и других диких животных. Об этом сообщает пресс-служба «Росохотрыболовсоюза».

По данным ведомства, с ноября 2022 года в Кореновском, Ейском, Каневском, Усть-Лабинском, Тимашевском, Динском и Щербиновском районах были выявлены 12 случаев падежа диких животных. В общей сложности были обнаружены 115 мертвых северокавказских фазанов, 56 зайцев-русаков, одна куница и 548 голубей-вяхирей.

В адрес глав указанных районов были направлены письма о необходимости принятия мер по контролю сельхозпроизводителей, использующих в производстве пестициды. Министерство также направило предложение в ЗСК об усилении контроля за применением особо опасных пестицидов в сельскохозяйственной деятельности.

В настоящее время ведутся доследственные проверки.

Как сообщает «Ъ-Юг», подобные случаи были выявлены в Ростовской области и Ставропольском крае. Ущерб оценивают в несколько миллионов рублей. По информации издания, в желудках и крови животных обнаружили бродифакум (вещество, угнетающее свертываемость крови). Его используют для борьбы с вредителями на полях.

Анастасия Донскова

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