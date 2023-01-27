Субподрядчика проблемного ЖК в Краснодаре подозревают в получении «откатов»

37-летнего директора строительной компании и двух его пособников подозревают в коммерческом подкупе при возведении проблемного ЖК «На Магистральной» в Краснодаре. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

«В настоящее время директор строительной организации и один из посредников задержаны следователем. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании им мер пресечения. Второй посредник от органов предварительного следствия скрылся, в связи с чем объявлен в розыск», - уточнили в ведомстве.

Уголовное дело по ч.8 ст.204 УК РФ (незаконное получение коммерческого подкупа) и ч.3 ст.204.1 УК РФ (посредничество при получении коммерческого подкупа) было возбуждено по материалам, предоставленным УФСБ РФ по краю.в.

По данным следствия, строительная фирма, являлась субподрядчиком по заключенному с региональным Фондом защиты прав дольщиков договору, завершала возведение проблемного ЖК. Глава стройфирмы привлек к работам субподрядчиков и намеревался получить от руководства организаций «откаты» в размере 7% от общей суммы договоров. Двое его знакомых в возрасте 31 и 43 лет выступали в качестве посредников. На счета компании осенью 2022 года на исполнение договоров подряда поступило 25,7 млн руб. из которых сумма «отката» составила 1,8 млн руб. Кроме того, в октябре прошлого года фигуранты потребовали от мужчины передать им еще около 3 млн руб., включив в эту сумму процент от еще не поступивших на счет фирмы оплат. Мужчина передал требуемую сумму и сообщил о незаконных действиях в правоохранительные органы.

Жилой комплекс «На Магистральной» строила компания ООО «СК Мегаполис», учредителя которой и бывшего главу фирмы-подрядчика подрядчика ООО «ДК Строй», подозревают в хищении денег дольщиков. Уголовное дело уже направлено в суд на рассмотрение. На имущество фигурантов, стоимостью 300 млн руб. наложен арест. Застройщик должен был сдать третий литер ЖК «На Магистральной» в декабре 2020 года. Однако работы остановили, когда дом был готов на 80%. Пострадавшими признаны около 600 дольщиков.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram