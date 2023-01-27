Полномочия уехавшего в ДНР вице-губернатора Петербурга Пикалева передали другим чиновникам

В правительстве Санкт-Петербурга перераспределили кураторство профильных комитетов в зоне ответственности вице-губернатора Валерия Пикалева, который проводит много времени в ДНР. Об этом рассказала «Фонтанка».

Так, комитет по природопользованию и комитет по вопросам законности и порядка временно будет курировать «транспортный» вице-губернатор Кирилл Поляков. Комитет имущественных отношений (КИО) перешел в ведение вице-губернатора Николая Линченко.

Валерий Пикалев контролирует выполнение обязательств Петербурга по восстановлению Мариуполя. Его отсутствие в Смольном связаны с регулярными командировками туда.

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