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Коммерсантъ FM
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«Шпиону» поправили титры

Что известно о споре между Томасом Яном и российской студией N Films

Режиссер картины «Достучаться до небес» Томас Ян потребовал удалить свое имя из титров к российскому фильму. Вместе с отечественной киностудией N Films он несколько лет работал над исторической драмой «Шпион». Лента рассказывает историю советского разведчика, который влюбился в немецкую девушку и решил уйти со службы. Предполагалось, что фильм выйдет на экраны уже в этом году. Но сначала процесс затормозила пандемия, а на днях голливудский режиссер отказался от участия в проекте. Более того, Ян пригрозил российским продюсерам судом, если они не уберут его упоминание в качестве создателя картины со всех ресурсов.

Фото: Edgar Schoepal / AP

Фото: Edgar Schoepal / AP

Компания рассматривает возможность потребовать компенсацию, ведь с режиссером был заключен контракт, говорит основатель и генеральный продюсер студии N Films Александр Эн: «Он обосновывает это тем, что не хочет быть связан с фильмом, где есть какие-то российские корни. Мы активно сотрудничали по подготовке этой картины на протяжении нескольких лет. Она готова процентов на 20-25. Из-за пандемии мы не снимали, потому что часть съемок ожидалась в Берлине, что все усложняло и делало безумно дорогим.

Когда началась ситуация, в которой мы находимся, Томас Ян относился довольно лояльно — мы продолжали работать, созванивались. Буквально за несколько недель он поменял свою позицию из-за того, что на него, видимо, начали давить СМИ Германии. Он потребовал убрать все упоминания о себе на сайтах и в других источниках. Пригрозил судом — сказал, что подключит всех, кого нужно.

Чтобы не конфликтовать, мы убираем информацию о его присутствии в проекте, но, возможно, ситуация изменится, и он вернется обратно.

Не знаю, будем ли мы все это делать через суд, но документация и какие-то договоры, бумаги на нашей стороне. В целом мы можем не удалять о нем никакие сведения, потому что у нас есть на это право. Может быть, это перейдет в какое-то судебное русло. Мы рассматриваем замену Томасу Яну, начинаем вести переговоры. Это люди с именами в Европе, в России. Мы рассчитывали на 2023 год, но случилась пандемия. Сейчас пока переносим на 2025-й как раз в связи с изменениями в режиссерском цехе».

Но, как показывает практика, компании все же придется согласиться с требованиями режиссера, говорит юрист адвокатского бюро Asterisk Софья Волкова. Правда, продюсеры вполне могут рассчитывать на компенсацию, отмечает она: «Подобные прецеденты уже были. Например, известный спор между режиссером Валерией Гай Германикой и компанией "Пролайн-медиа". Она участвовала в совместном проекте на раннем этапе, затем его завершили без нее, поскольку Германику отстранили от работы из-за несогласия со студией.

В последующем она предъявила иск об изъятии ее имени из титров данного фильма, который, по сути, сняли без ее участия. Суд его удовлетворил, и это логично.

Если режиссер может доказать, что был задействован только на какой-то первоначальной стадии, после которой договорные отношения между сторонами прекратились, логично, что он не является автором ленты и имеет право требовать удаления упоминания о себе. Ситуация осложняется тем, что спор будет рассматриваться в рамках новой реальности. Суд может встать на сторону российской медиакомпании.

Что касается компенсации студии, все зависит от договорных отношений. Возможно, режиссер на каком-то этапе имеет право отказаться от проекта без выплаты некоторой суммы. Или, может быть, какую-то часть гонорара он должен вернуть. При этом продюсерская компания может предъявить иск о взыскании с него убытков за задержку съемок, привлечение нового режиссера, за все сложности, которые она испытает в связи с разрывом отношений с ним».

Кинокомпания объявила о начале производства фильма «Шпион» в 2019 году. Сообщалось, что в картине также снимется звезда ленты «Достучаться до небес» Тиль Швайгер. Но недавно он перестал выходить на связь со съемочной командой, рассказали в N Films.

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Сабина Адлейба

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