Краснодарский девелопер инвестирует в логистический центр в Татарстане 2,7 млрд рублей

Компания «Ромекс» начала строительство третьей очереди логистического центра Ozon в Зеленодольске в Татарстане. Девелопер инвестирует в проект около 2,7 млрд руб., сообщпет ТАСС со ссылкой на слова президента ГК «Ромекс» Алексея Прокопенко. Общий объем инвестиций совместно с Ozon — 3,4 млрд руб.

«Третья очередь логоцентра Ozon предполагает строительство 45 тыс. кв. м. Будет создано более чем 500 рабочих мест», - рассказал господин Прокопенко на церемонии запуска строительства. Планируется, что свою работу центр начнет в апреле 2024 года.

24 января «Ромекс» приступил к строительству первой очереди логистического центра Ozon в Невинномысске. Инвестиции в новый объект составят 3,4 млрд рублей.

Андрей Ульченко

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