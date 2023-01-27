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Коммерсантъ FM
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Путин обсудил с Совбезом вопрос границы континентального шельфа в Северном Ледовитом океане

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности. На заседании обсудили внутреннюю повестку и вопрос внешней границы континентального шельфа РФ в Северном Ледовитом океане, сообщила пресс-служба Кремля.

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Для обсуждения внутренней повестки на совещание пригласили заместителя председателя правительства по вопросам социальной политики Татьяну Голикову. Также на заседании помимо постоянных членов Совбеза присутствовал министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. Других подробностей заседания пресс-служба не привела.

3 декабря Минобороны и ФСБ разработали план противодействия провокациям на Северном морском пути. Как писал журнал Минобороны «Военная мысль», в ведомстве не исключают провокаций, учитывая незавершенность юридического оформления прав приарктических стран на шельфовые ресурсы Арктики, а также заявления внерегиональных государств о необходимости использования арктических ресурсов всем миром.

Эрдни Кагалтынов

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