ННГУ попросил субсидию для научного сотрудничества с китайцами

Университет Лобачевского участвует в конкурсном отборе Министерства науки РФ, которое разыгрывает гранты на обеспечение совместных научных исследований с организациями Китайской Народной Республики. Всего заявки на финансирование из средств субсидии федерального бюджета подали 154 российских вуза.

В грантовом конкурсе ННГУ поборется за сумму в 30 млн руб., выделяемых в течение 2023-2025 годов. Как пояснили в нижегородском университете, заявку они подали для того, чтобы иметь возможность расширить свои исследования в области «адресной доставки наноносителей противоопухолевых препаратов».

Иван Сергеев