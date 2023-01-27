Владелец термальных комплексов «Баден-Баден» выкупил бывший учебный корпус РГППУ на Эльмаше

Компания владельца термальных комплексов «Баден-Баден» выкупила бывший корпус Российского государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ) на Эльмаше (район Екатеринбурга). Напомним, на торги выставляли здания ул. Фрезеровщиков, д. 78А и на ул. Баумана, д. 28А.

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Как следует из материалов торгов, здание на ул. Фрезеровщиков выкупило ООО «Уктусские бани». Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, бенефициарами компании являются Ирина Бутова (3%) и «Новый источник "Баден-Баден"» (97%) (принадлежит бизнесмену Евгению Кононову). Компания выкупила корпус за 33,8 млн руб. Начальная цена составляла 32,5 млн руб. Площадь здания — 1,4 тыс. кв. м, земельного участка — 0,7 га.

«Пока мы в раздумьях и нет конкретных планов на использование», — прокомментировал «Ъ-Урал» сделку Евгений Кононов.

Второе здание на ул. Баумана за 59,9 млн руб. выкупил застройщик «Эфес-Девелопмент». При этом начальная стоимость составляла 14,2 млн руб. Площадь здания бывшего корпуса — 2,9 тыс. кв. м, земельного участка — 0,4 га.

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