Новосаратовке предписали ускоренное развитие

Вчера Градсовет Ленобласти согласовал изменения в генплан Свердловского городского поселения Всеволожского района, предусматривающие ускоренный план развития. Так, численность населения только одной деревни Новосаратовка, которой в Генплане уделено особое внимание, за 20 лет может увеличиться до 158 тыс. чел. За счет новых зон для жилой застройки власти Ленобласти планируют решать проблему обманутых дольщиков, выделяя места под новые проекты инвесторов, помогающих достраивать проблемные объекты. Эксперты называют Новосаратовку новым Кудрово и Мурино.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сегодня планы по возведению жилья в Новосаратовке реализуют сразу несколько девелоперов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Сегодня планы по возведению жилья в Новосаратовке реализуют сразу несколько девелоперов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Новый генеральный план Свердловского поселения разработан архитектурной мастерской «Константин Щербин и партнеры» по заказу местной администрации и рассчитан на 20 лет. Архитекторы выбрали сценарий ускоренного максимального развития, который предполагает сделать упор на развитие промышленности, строительство нового жилья, создание зон рекреации и развитие социального сектора. В расчетный срок для местного населения планируется построить 15 детских садов на 6,2 тыс. мест, 14 школ для 13,5 тыс. учеников, девять учреждений здравоохранения, объекты спорта, культуры, досуга.

В ходе разработки архитектуры отталкивались от утвержденного в 2014 году генерального плана, в котором было заложено более 4 млн кв. м жилой застройки. Прежняя редакция генплана предусматривала активное развитие деревни Новосаратовка, где предполагалось увеличение численности населения до 189 тыс. С учетом того, что за прошедшие восемь лет основная активность инвесторов наблюдалась не в Новосаратовке, а в первом микрорайоне поселка имени Свердлова, градостроительный прогноз по населению в Новосаратовки был скорректирован до 158 тыс. жителей. Сейчас во всем Свердловском поселении проживает 12,4 тыс. человек.

Сегодня планы по возведению жилья в Новосаратовке реализуют сразу несколько девелоперов. Группа «ЦДС» уже выполняет здесь проект на территории 700 га. Еще один участок в Новосаратовке осваивает Setl Group, купившая в данной локации землю площадью 40 га летом 2021 года. Участок более 60 га приобрела в локации «Охта Групп». Пока на территории всего Свердловского поселения предполагается реализовать девять новых жилищных проектов. Количество жилых зон по сравнению с генпланом 2014 года в новой редакции документа увеличилось на 5%, сообщили разработчики.

Выделение новых зон для жилой застройки поспособствует решению проблемы обманутых дольщиков, отметил на заседании Градсовета заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ Евгений Барановский. По словам господина Барановского, власти региона заключили соглашение с застройщиком «РСТИ» на финансирование достройки проблемных домов за изменение категории земли в Свердловском поселении.

Большой акцент разработчики сделали на новый индустриальный парк и развитие промышленного кластера в районе Уткина Заводь. В частности, изменениями в генеральный план формируется научно-производственная зона общей площадью 5,3 га, где рассматривается возможность размещения литейного производства Российской академии художеств.

«Нам представили крайне сбалансированный генплан, форсирующий развитие промышленности и комфортной городской среды. Это парковые зоны, трамвайная линия, десятки социальных объектов, развязка, региональные дороги. Все это не было предусмотрено в старой редакции»,— резюмировал обсуждения Градсовета зампред областного правительства по строительному блоку.

Андрей Бойков, управляющий партнер Rusland SP, полагает, что Новосаратовка — это, безусловно, новая зона комплексного освоения территорий наподобие Мурино, Кудрово и тому подобных. «Насколько бурным будет темп строительства, сейчас сказать сложно. Все зависит от колебаний спроса и геополитической ситуации. Поэтому прогнозировать что-то можно лишь с поправкой на текущие реалии. Но то, что эта зона будет застраиваться,— неоспоримый факт»,— уточняет эксперт.

По оценке господина Бойкова, цена квадратного метра жилья в данной локации в настоящее время начинается от 150 тыс. рублей.

Александра Тен