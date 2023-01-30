«Моя фамилия слишком известна, чтобы я ее называл»

30 января исполняется 100 лет со дня рождения режиссера Леонида Гайдая. Современники называли режиссера маршалом советской комедии. К юбилею канал «Мосфильм. Золотая коллекция» предоставил «Ъ» эксклюзивные фотографии со съемок его фильмов.
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30 января исполняется 100 лет со дня рождения режиссера Леонида Гайдая. Современники называли режиссера маршалом советской комедии. К юбилею канал «Мосфильм. Золотая коллекция» предоставил «Ъ» эксклюзивные фотографии со съемок его фильмов.
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