«Моя фамилия слишком известна, чтобы я ее называл»

Олег Даль озвучил одного из персонажей в картине Гайдая «Деловые люди» и исполнил роль артиста Барыгина-Амурского в комедии «Не может быть!». Из-за занятости актера в театре на съемочной площадке время от времени случались простои

На фото слева направо: актеры Олег Даль, Светлана Крючкова и Леонид Гайдай на съемках фильма «Не может быть!», 1975 год

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»