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Коммерсантъ FM
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«Моя фамилия слишком известна, чтобы я ее называл»

Эксклюзивные кадры со съемок фильмов Гайдая

30 января исполняется 100 лет со дня рождения режиссера Леонида Гайдая. Современники называли режиссера маршалом советской комедии. К юбилею канал «Мосфильм. Золотая коллекция» предоставил «Ъ» эксклюзивные фотографии со съемок его фильмов.

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Сцены из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» снимали в павильонах «Мосфильма», в Ростовском кремле и на улицах Москвы. Например, телефонная будка, откуда героиня Натальи Кустинской звонила подруге, стояла на Новокузнецкой &lt;br> На фото: Наталья Кустинская и Леонид Гайдай на съемках фильма «Иван Васильевич меняет профессию», 1972 год

Сцены из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» снимали в павильонах «Мосфильма», в Ростовском кремле и на улицах Москвы. Например, телефонная будка, откуда героиня Натальи Кустинской звонила подруге, стояла на Новокузнецкой
На фото: Наталья Кустинская и Леонид Гайдай на съемках фильма «Иван Васильевич меняет профессию», 1972 год

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Снимать комедии Леониду Гайдаю посоветовал режиссер и педагог Михаил Ромм, разглядевший в нем талант комедиографа. Но из-за цензуры дебютную комедию Гайдая «Жених с того света» сократили до короткометражки. В ней высмеивали бюрократов &lt;br> На фото слева направо: режиссер Леонид Гайдай, исполнитель роли управляющего КУКУ Ростислав Плятт и исполнитель роли управделами Георгий Вицин на съемках фильма «Жених с того света», 1958 год

Снимать комедии Леониду Гайдаю посоветовал режиссер и педагог Михаил Ромм, разглядевший в нем талант комедиографа. Но из-за цензуры дебютную комедию Гайдая «Жених с того света» сократили до короткометражки. В ней высмеивали бюрократов
На фото слева направо: режиссер Леонид Гайдай, исполнитель роли управляющего КУКУ Ростислав Плятт и исполнитель роли управделами Георгий Вицин на съемках фильма «Жених с того света», 1958 год

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Кинокартина «Деловые люди» — экранизация трех рассказов американского писателя О. Генри «Дороги, которые мы выбираем», «Родственные души» и «Вождь краснокожих» &lt;br> На фото слева направо: Леонид Гайдай, Георгий Вицин и Алексей Смирнов на съемках киноновеллы «Вождь краснокожих» из фильма «Деловые люди», 1962 год

Кинокартина «Деловые люди» — экранизация трех рассказов американского писателя О. Генри «Дороги, которые мы выбираем», «Родственные души» и «Вождь краснокожих»
На фото слева направо: Леонид Гайдай, Георгий Вицин и Алексей Смирнов на съемках киноновеллы «Вождь краснокожих» из фильма «Деловые люди», 1962 год

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

После премьеры короткометражки «Пес Барбос и необычный кросс» режиссер задумался о продолжении приключений Балбеса, Бывалого и Труса. Сюжет для нового фильма подсказал Юрий Никулин, который ставил похожий номер в цирке. Кинокартина называется «Самогонщики» &lt;br> На фото слева направо: Леонид Гайдай, Георгий Вицин (Трус), Юрий Никулин (Балбес) и Евгений Моргунов (Бывалый) на съемках фильма «Самогонщики», 1961 год

После премьеры короткометражки «Пес Барбос и необычный кросс» режиссер задумался о продолжении приключений Балбеса, Бывалого и Труса. Сюжет для нового фильма подсказал Юрий Никулин, который ставил похожий номер в цирке. Кинокартина называется «Самогонщики»
На фото слева направо: Леонид Гайдай, Георгий Вицин (Трус), Юрий Никулин (Балбес) и Евгений Моргунов (Бывалый) на съемках фильма «Самогонщики», 1961 год

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

В фильме «Деловые люди» на роль несносного Джонни режиссер планировал пригласить Надежду Румянцеву. Но в итоге он заменил ее на 12-летнего московского школьника Сережу Тихонова &lt;br> На фото слева направо: Сережа Тихонов (Джонни), Георгий Милляр (отец Джонни) и Леонид Гайдай на съемках фильма «Деловые люди», 1962 год

В фильме «Деловые люди» на роль несносного Джонни режиссер планировал пригласить Надежду Румянцеву. Но в итоге он заменил ее на 12-летнего московского школьника Сережу Тихонова
На фото слева направо: Сережа Тихонов (Джонни), Георгий Милляр (отец Джонни) и Леонид Гайдай на съемках фильма «Деловые люди», 1962 год

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Сцену рыбалки Горбункова и Козодоева из фильма «Бриллиантовая рука» снимали в районе Туапсе. Это место называется Скала Киселева — в честь местного живописца Александра Киселева. Необитаемого острова, на который попал Геша, в действительности не существует, его насыпали специально для съемок &lt;br> На фото: Леонид Гайдай (слева) и Андрей Миронов на съемках фильма «Бриллиантовая рука», 1968 год

Сцену рыбалки Горбункова и Козодоева из фильма «Бриллиантовая рука» снимали в районе Туапсе. Это место называется Скала Киселева — в честь местного живописца Александра Киселева. Необитаемого острова, на который попал Геша, в действительности не существует, его насыпали специально для съемок
На фото: Леонид Гайдай (слева) и Андрей Миронов на съемках фильма «Бриллиантовая рука», 1968 год

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Кинокартина «12 стульев» стала последней совместной работой Леонида Гайдая и Юрия Никулина. После того, как актер отказался от съемок в картинах «Иван Васильевич меняет профессию» и «Не может быть!», режиссер перестал предлагать ему роли &lt;br> На фото: актер, исполнитель роли дворника Тихона Юрий Никулин (слева) и Леонид Гайдай на съемках фильма «12 стульев», 1970 год

Кинокартина «12 стульев» стала последней совместной работой Леонида Гайдая и Юрия Никулина. После того, как актер отказался от съемок в картинах «Иван Васильевич меняет профессию» и «Не может быть!», режиссер перестал предлагать ему роли
На фото: актер, исполнитель роли дворника Тихона Юрий Никулин (слева) и Леонид Гайдай на съемках фильма «12 стульев», 1970 год

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

В комедии «Спортлото-82» снимали горы апельсинов. Но редкий фрукт в СССР не нашли, несмотря на популярность актеров и связи Гайдая. Поэтому съемочная группа использовала реквизит и всего несколько настоящих апельсинов &lt;br> На фото: актер Михаил Кокшенов (слева) и Леонид Гайдай на съемках фильма «Спортлото-82», 1982 год

В комедии «Спортлото-82» снимали горы апельсинов. Но редкий фрукт в СССР не нашли, несмотря на популярность актеров и связи Гайдая. Поэтому съемочная группа использовала реквизит и всего несколько настоящих апельсинов
На фото: актер Михаил Кокшенов (слева) и Леонид Гайдай на съемках фильма «Спортлото-82», 1982 год

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Олег Даль озвучил одного из персонажей в картине Гайдая «Деловые люди» и исполнил роль артиста Барыгина-Амурского в комедии «Не может быть!». Из-за занятости актера в театре на съемочной площадке время от времени случались простои &lt;br> На фото слева направо: актеры Олег Даль, Светлана Крючкова и Леонид Гайдай на съемках фильма «Не может быть!», 1975 год

Олег Даль озвучил одного из персонажей в картине Гайдая «Деловые люди» и исполнил роль артиста Барыгина-Амурского в комедии «Не может быть!». Из-за занятости актера в театре на съемочной площадке время от времени случались простои
На фото слева направо: актеры Олег Даль, Светлана Крючкова и Леонид Гайдай на съемках фильма «Не может быть!», 1975 год

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Роль Жоржа Милославского должен был исполнить актер Андрей Миронов. Но режиссер видел его только в паре с Юрием Никулиным в качестве Ивана Грозного. После отказа Никулина от съемок роль Милославского получил Леонид Куравлев. На пробах он обошел актеров Анатолия Кузнецова, Вячеслава Невинного и Георгия Юматова &lt;br> На фото: Леонид Куравлев (слева) и Леонид Гайдай на съемках фильма «Иван Васильевич меняет профессию», 1972 год

Роль Жоржа Милославского должен был исполнить актер Андрей Миронов. Но режиссер видел его только в паре с Юрием Никулиным в качестве Ивана Грозного. После отказа Никулина от съемок роль Милославского получил Леонид Куравлев. На пробах он обошел актеров Анатолия Кузнецова, Вячеслава Невинного и Георгия Юматова
На фото: Леонид Куравлев (слева) и Леонид Гайдай на съемках фильма «Иван Васильевич меняет профессию», 1972 год

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

В экранизации «Ревизора» Леонид Гайдай в основном сделал ставку на известных актеров. Но роль Хлестакова отдал 24-летнему Сергей Мигицко &lt;br> На фото слева направо: Станислав Чекан (пристав), Леонид Куравлев (почтмейстер), Анатолий Кузнецов (Ляпкин-Тяпкин) и Леонид Гайдай на съемках фильма «Инкогнито из Петербурга», 1977 год

В экранизации «Ревизора» Леонид Гайдай в основном сделал ставку на известных актеров. Но роль Хлестакова отдал 24-летнему Сергей Мигицко
На фото слева направо: Станислав Чекан (пристав), Леонид Куравлев (почтмейстер), Анатолий Кузнецов (Ляпкин-Тяпкин) и Леонид Гайдай на съемках фильма «Инкогнито из Петербурга», 1977 год

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

В основе сценария фильма «За спичками» лежит одноименная повесть финского писателя Майю Лассила в переводе Михаила Зощенко &lt;br> На фото: Леонид Гайдай на съемках фильма «За спичками», 1979 год

В основе сценария фильма «За спичками» лежит одноименная повесть финского писателя Майю Лассила в переводе Михаила Зощенко
На фото: Леонид Гайдай на съемках фильма «За спичками», 1979 год

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

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Сцены из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» снимали в павильонах «Мосфильма», в Ростовском кремле и на улицах Москвы. Например, телефонная будка, откуда героиня Натальи Кустинской звонила подруге, стояла на Новокузнецкой
На фото: Наталья Кустинская и Леонид Гайдай на съемках фильма «Иван Васильевич меняет профессию», 1972 год

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Снимать комедии Леониду Гайдаю посоветовал режиссер и педагог Михаил Ромм, разглядевший в нем талант комедиографа. Но из-за цензуры дебютную комедию Гайдая «Жених с того света» сократили до короткометражки. В ней высмеивали бюрократов
На фото слева направо: режиссер Леонид Гайдай, исполнитель роли управляющего КУКУ Ростислав Плятт и исполнитель роли управделами Георгий Вицин на съемках фильма «Жених с того света», 1958 год

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Кинокартина «Деловые люди» — экранизация трех рассказов американского писателя О. Генри «Дороги, которые мы выбираем», «Родственные души» и «Вождь краснокожих»
На фото слева направо: Леонид Гайдай, Георгий Вицин и Алексей Смирнов на съемках киноновеллы «Вождь краснокожих» из фильма «Деловые люди», 1962 год

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

После премьеры короткометражки «Пес Барбос и необычный кросс» режиссер задумался о продолжении приключений Балбеса, Бывалого и Труса. Сюжет для нового фильма подсказал Юрий Никулин, который ставил похожий номер в цирке. Кинокартина называется «Самогонщики»
На фото слева направо: Леонид Гайдай, Георгий Вицин (Трус), Юрий Никулин (Балбес) и Евгений Моргунов (Бывалый) на съемках фильма «Самогонщики», 1961 год

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

В фильме «Деловые люди» на роль несносного Джонни режиссер планировал пригласить Надежду Румянцеву. Но в итоге он заменил ее на 12-летнего московского школьника Сережу Тихонова
На фото слева направо: Сережа Тихонов (Джонни), Георгий Милляр (отец Джонни) и Леонид Гайдай на съемках фильма «Деловые люди», 1962 год

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Сцену рыбалки Горбункова и Козодоева из фильма «Бриллиантовая рука» снимали в районе Туапсе. Это место называется Скала Киселева — в честь местного живописца Александра Киселева. Необитаемого острова, на который попал Геша, в действительности не существует, его насыпали специально для съемок
На фото: Леонид Гайдай (слева) и Андрей Миронов на съемках фильма «Бриллиантовая рука», 1968 год

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Кинокартина «12 стульев» стала последней совместной работой Леонида Гайдая и Юрия Никулина. После того, как актер отказался от съемок в картинах «Иван Васильевич меняет профессию» и «Не может быть!», режиссер перестал предлагать ему роли
На фото: актер, исполнитель роли дворника Тихона Юрий Никулин (слева) и Леонид Гайдай на съемках фильма «12 стульев», 1970 год

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

В комедии «Спортлото-82» снимали горы апельсинов. Но редкий фрукт в СССР не нашли, несмотря на популярность актеров и связи Гайдая. Поэтому съемочная группа использовала реквизит и всего несколько настоящих апельсинов
На фото: актер Михаил Кокшенов (слева) и Леонид Гайдай на съемках фильма «Спортлото-82», 1982 год

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Олег Даль озвучил одного из персонажей в картине Гайдая «Деловые люди» и исполнил роль артиста Барыгина-Амурского в комедии «Не может быть!». Из-за занятости актера в театре на съемочной площадке время от времени случались простои
На фото слева направо: актеры Олег Даль, Светлана Крючкова и Леонид Гайдай на съемках фильма «Не может быть!», 1975 год

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Роль Жоржа Милославского должен был исполнить актер Андрей Миронов. Но режиссер видел его только в паре с Юрием Никулиным в качестве Ивана Грозного. После отказа Никулина от съемок роль Милославского получил Леонид Куравлев. На пробах он обошел актеров Анатолия Кузнецова, Вячеслава Невинного и Георгия Юматова
На фото: Леонид Куравлев (слева) и Леонид Гайдай на съемках фильма «Иван Васильевич меняет профессию», 1972 год

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

В экранизации «Ревизора» Леонид Гайдай в основном сделал ставку на известных актеров. Но роль Хлестакова отдал 24-летнему Сергей Мигицко
На фото слева направо: Станислав Чекан (пристав), Леонид Куравлев (почтмейстер), Анатолий Кузнецов (Ляпкин-Тяпкин) и Леонид Гайдай на съемках фильма «Инкогнито из Петербурга», 1977 год

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

В основе сценария фильма «За спичками» лежит одноименная повесть финского писателя Майю Лассила в переводе Михаила Зощенко
На фото: Леонид Гайдай на съемках фильма «За спичками», 1979 год

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

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