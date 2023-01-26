Глава Минобороны Дании заявил о необходимости призывать женщин на срочную службу

Глава Минобороны Дании Якоб Эллеманн-Йесен считает, что датских женщин необходимо призывать на срочную военную службу. Кроме того, министр предложил продлить срок обязательной военной службы для мужчин. По его словам, такие меры необходимы для защиты Дании в условиях военной угрозы из-за конфликта на Украине.

«Мы должны быть в состоянии защитить Данию, Датское королевство, регион Балтийского моря, кроме того, мы также должны быть способны защитить интересы Дании в мире за пределами страны. Мы должны быть в состоянии бороться с пиратством, поддерживать наших союзников»,— сказал министр в эфире ТВ2.

Глава Минобороны Дании также отметил, что сейчас его страна не может позволить себе отправлять военную технику на Украину, в том числе танки. По данным ТВ2, на вооружении Дании стоят 44 танков Leopard, 14 из них уже отправлены в страны Балтии в составе контингента НАТО.

В Дании действует обязательный призыв для мужчин от 18 до 30 лет. Срок службы — от четырех до 12 месяцев. Женщины имеют право вступить в датскую армию по своему желанию.

Обязательный призыв на военную службу для женщин действует в Израиле, КНДР, Тайване, Греции, Мьянме, Малайзии, Эритрее, Норвегии и Швеции. В России воинскому учету подлежат женщины с медицинскими специальностями: «лечебное дело», «сестринское дело», а также «стоматология».

Анастасия Ларина