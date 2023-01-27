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Заксобрание скидок не дает

КПРФ в Алтайском крае не удалось снизить муниципальный фильтр на 2%

Сторонникам снижения муниципального фильтра на губернаторских выборах в Алтайском крае с 7 до 5% не хватило пяти голосов при вынесении заксобранием решения по этому вопросу. С инициативой снижения выступила КПРФ, по мнению которой семипроцентный барьер при большом числе муниципалитетов исключает возможность регистрации действительно оппозиционного кандидата. Против предложенного изменения краевого кодекса о выборах выступила «Единая Россия». Ее представители увидели у коммунистов нежелание бороться за депутатские мандаты районного уровня.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Сессия заксобрания Алтайского края 26 января рассмотрела законопроект о внесении изменений в региональный кодекс о выборах и референдумах. Их предложила фракция КПРФ для «снижения искусственных ограничений, препятствующих участию в выборах губернатора представителей различных политических партий». Речь в документе идет об изменении муниципального фильтра на выборах главы региона. Сейчас выдвижение кандидата для его регистрации должны поддержать 7% депутатов представительных органов муниципальных образований или избранных глав муниципалитетов. Коммунисты предложили снизить эту планку до 5%. Федеральный закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» допускает на усмотрение регионов «вилку» от 5 до 10%.

«Во многих субъектах муниципальный фильтр установлен на уровне 5%. В Алтайском крае 695 муниципальных образований, однако наш кодекс о выборах устанавливает размер муниципального фильтра в 7%. Мы единственный субъект, где по абсолютным величинам самый большой муниципальный фильтр»,— сказал на сессии глава фракции КПРФ Андрей Кривов. По его данным, в 10 регионах РФ, где насчитывается более 445 муниципалитетов, муниципальный фильтр составляет именно 5%.

В Алтайском крае 7,2 тыс. депутатов и избранных глав муниципалитетов. Сейчас кандидату в губернаторы необходимо собрать для регистрации 504 подписи. В случае снижения фильтра до 5% их количество сократилось бы до 360.

Ряд партий, представленных в краевом парламенте, поддержал инициативу коммунистов. «Фракция „Справедливая Россия — За правду“, разумеется, поддержит данный законопроект, потому что любые меры, направленные на обес­печение конкурентности, открытости и легитимности избирательных процессов, мы поддерживаем»,— заявил ее руководитель Александр Молотов. По его мнению, отношение к законопроекту является маркером, который позволяет определить, является ли партия действительно оппозиционной или нет. В поддержку инициативы коммунистов от лица фракции ЛДПР высказался ее руководитель Владимир Семенов. «Несмотря на очередной пиар товарищей из партии Зюганова, наша фракция приняла решение в целом поддержать эту инициативу, так как она все-таки направлена больше на прямую демократию в интересах жителей Алтайского края»,— сказал глава фракции «Коммунистов России» Сергей Матасов.

В «Единой России» никакой необходимости вносить изменения в правила избирательной кампании и «крутить закон так, как это удобно» не увидели. «Только в 22 регионах страны фильтр меньше, чем у нас, в 27 субъектах он такой же — 7%. Если посмотреть на эти цифры, то можно сказать, что у нас нормальный, рабочий муниципальный фильтр»,— сказал вице-спикер заксобрания и заместитель руководителя фракции единороссов Денис Голобородько. По его данным, на муниципальных выборах в 2022 году КПРФ выдвинула всего 700 кандидатов на 5,5 тыс. мандатов. «Сегодня необходимо продолжать работать на местах. У некоторых политических партий это получается, что советуем сделать и другим»,— сказал господин Голобородько.

Низкую активность КПРФ в сельской местности отметила и независимый депутат Елена Хрусталева: «Из 144 мест на должность главы сельского совета краевым отделением было выдвинуто всего два человека, да и те не прошли». Семипроцентный барьер для Алтайского края она назвала «золотой серединой». Как сообщал „Ъ-Сибирь“, осенью 2022 года госпожу Хрусталеву исключили из КПРФ и партийной фракции за голосование в поддержку проекта краевого бюджета, предложенного правительством региона (коммунисты голосовали против).

В действующем созыве заксобрания Алтайского края 67 депутатов (еще одного предстоит избрать 29 января). Фракция «Единой России» располагает 31 мандатом, у КПРФ — 21, у «Справедливой России — За правду» — пять, у «Коммунистов России» и ЛДПР — по четыре. По итогам голосования сторонники снижения фильтра набрали 30 голосов. Это на один голос больше, чем у его противников (при одном воздержавшемся), но недостаточно для принятия законопроекта, поскольку необходимо было собрать 35 голосов — большинство от установленного числа депутатов.

Губернаторские выборы в Алтайском крае должны пройти в сентябре 2023 года. На предыдущих (в 2018 году) победу одержал кандидат от «Единой России» Виктор Томенко, набравший 53,6% голосов. Кроме него, за пост боролись кандидаты от ЛДПР, «Справедливой России» и Партии Роста. КПРФ тогда отказалась от участия в кампании, сославшись на высокий порог муниципального фильтра.

По оценке ряда алтайских политиков, даже снижение фильтра до 5% не решило бы проблему регистрации оппозиционных кандидатов. По словам господина Молотова, у «Справедливой России» сегодня 352 муниципальных депутата, у других партий и того меньше. Лидер фракции в заксобрании считает, что необходимо допустить самовыдвижение кандидатов, что позволит появиться единому кандидату от оппозиции. Господин Семенов из ЛДПР предложил отменить фильтр для кандидатов от партий, являющихся в регионе парламентскими.

«Нужного числа депутатов для прохождения муниципального фильтра в Алтайском крае нет ни у одной из оппозиционных партий»,— подтвердил политтехнолог Константин Лукин. Инициатива КПРФ — это, скорее, способ привлечь внимание к возможному выдвижению своего кандидата, считает он.

Валерий Лавский

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