ГУФСИН не планирует переносить СИЗО из центра Екатеринбурга

Вопрос о переносе СИЗО-1 на ул. Репина, 4 в Екатеринбурга никогда не рассматривался, заявил в интервью «Интерфаксу» начальник ГУФСИН по Свердловской области Александр Федотов. По его словам, расположение изолятора в центре города удобно как следователям, так и адвокатам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Титова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Титова, Коммерсантъ

Александр Федотов подчеркнул, что и строящееся СИЗО в Камышлове не рассматривается как замена екатеринбургскому учреждению. «Изолятор строится, в первую очередь, для разгрузки тех колоний, где есть помещения, функционирующие в режиме СИЗО»,— пояснил он. Екатеринбургский изолятор в данный момент заполнен почти на 82%.

Глава свердловского ГУФСИН также рассказал, в колониях региона, рассчитанных на 30 тыс. человек, наказание отбывают почти 17 тыс. осужденных. За 2022 год число заключенных снизилось на 14,5%. Сейчас колонии в среднем заполнены на 57%.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова высказалась против закрытия исправительных центров для осужденных на севере Свердловской области.

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