На Кубани за год премия по ОСАГО выросла на 14%

Средняя премия по ОСАГО по итогам 2022 года в Краснодарском крае выросла на 14%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Российский союз автостраховщиков.

Премиальные выплаты в регионе за год выросли с 5,9 тыс. до 6,8 тыс. руб. Увеличение показателя связывают с ростом цен на автозапчасти.

В среднем по России премия по ОСАГО выросла на 19%, средняя выплата — на 28%.

«В основном рост средней премии сосредоточился в Москве и Московской области, что, вероятнее всего, вызвано большой долей иномарок в автопарке этих регионов», — сообщает Союз.

В Москве рост составил 23% (с 8,5 тыс. до 10,4 тыс. руб.). Далее следуют Московская область (+20%, до 8,7 тыс. руб.) и Санкт-Петербург (+15%, до 9 тыс. руб.).

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram