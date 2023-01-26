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На стадионе ФК «Краснодар» протестировали систему Fan ID

На стадионе футбольного клуба «Краснодар» протестировали систему идентификации болельщиков, более известную как Fan ID. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Во время тестирования более 200 статистов и 60 сотрудников контрольно-распорядительной службы исполняли роли болельщиков. Участники теста провели обмен данными между системой контроля доступа стадиона и системой идентификации с учетом различных сценариев событий. В результате установили, что стадион ФК «Краснодар» готов к проведению матчей российской премьер-лиги по футболу, отмечают власти.

Fan ID начали применять на футбольных матчах с июля 2022 года. Он стал обязательным для покупки билетов и прохода на матчи на стадионах в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. С декабря систему идентификации ввели на матчах Кубка России по футболу. С марта 2023 года паспорт болельщика станет обязательным для посещения всех матчей Российской премьер-лиги.

«Присутствующий на стадионе будет идентифицирован и, в случае совершения противоправных действий, его будет легко выявить. Есть неоднозначные мнения в отношении данного введения, но призываю всех вникать в суть. Атмосфера спортивных мероприятий всегда насыщена эмоциями, и данная мера позволит наслаждаться матчем, не волнуясь о безопасности», – прокомментировал итоги тестирования на стадионе ФК «Краснодар» министр спорта Кубани Серафим Тимченко.

В начале 2022 года внедрение «паспортов болельщика» спровоцировало бойкоты матчей чемпионата России со стороны фанатов. Болельщики называли такие меры «репрессивными». В августе главный тренер сборной России и по совместительству главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин сообщил о низкой посещаемости стадиона из-за введения системы Fan ID. «Посмотрите, что на трибунах творится. Это тоже придумали люди. Кровь из глаз, когда четыре тысячи видишь на стадионе в Ростове — он вмещает 43 тыс. А они говорят, что все нормально, все здорово, так и должно быть», – заявлял господин Карпин.

Александр Орлов

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