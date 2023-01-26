Дипломат Гаврилов заявил, что увеличение объемов военной помощи Украине приведет к расширению границ спецоперации

Запад выходит на новый уровень развития конфликта с Россией, считает руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Так он прокомментировал поставки тяжелых танков Германией и США украинской армии. По его словам, наращивание военной помощи ВСУ приведет к расширению границ российской военной операции.

«Раньше мы здесь, на переговорном треке, занимались вопросами легкого стрелкового оружия, то есть предотвращением попадания такого оружия в зоны конфликтов и так далее, контроль за переносными зенитными ракетными комплексами. Были разработаны документы, но сейчас они все фактически отставлены в сторону, их просто Запад не соблюдает и, действительно, переходит на новый уровень»,— сказал Константин Гаврилов в эфире телеканала «Россия 24».

«Чем больше расширяется помощь Украине, тем шире становятся границы спецоперации»,— считает дипломат.

22 января о расширении статуса спецоперации в связи с увеличением поставок вооружения Киеву высказался депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. По его словам, расширение статуса спецоперации позволит создать буферную зону и обезопасить Россию от вражеского соседства. В Кремле, комментируя эту позицию, заверили, что на повестке дня нет такой темы.

25 января Германия объявила о поставке Украине 14 единиц Leopard 2. Позже в тот же день США сообщили об отправке Киеву 31 танка M1 Abrams. Прежде Украина не получала тяжелые танки западного производства. Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что Украина нуждается в значительном увеличении поставок, поскольку в зоне боевых действий наблюдается «поворотный момент». Спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что поставки наступательного вооружения ВСУ приведут к глобальной катастрофе.

Подробнее о военной помощи Украине со стороны Запада — в материале «Ъ» «Танк точно».

Лусине Баласян