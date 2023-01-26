Красноярского депутата оштрафовали за дискредитацию вооруженных сил

В Красноярске Железнодорожный райсуд оштрафовал депутата горсовета Константина Сенченко на 30 тыс. руб. по обвинению в дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации, сообщает объединенная пресс-служба судов Красноярского края.

По информации суда, депутат публиковал дискредитирующую информацию в социальных сетях. В отношении него было возбуждено административное дело по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ (максимальное наказание –для граждан – штраф 50 тыс. руб.. для должностных лиц – 200 тыс.).

В марте прошлого года. как сообщал «Ъ-Сибирь», депутат горсовета Омска Дмитрий Петренко стал фигурантом уголовного дела о российской армии.

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Анна Егорова