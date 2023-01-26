За 2022 год выручка Fix Price выросла на 20,5%

По итогам 2022 года выручка Fix Price составила 277,6 млрд руб., что на 20,5% больше результатов 2021 года. В четвертом квартале года выручка выросла на 13,9% в годовом выражении, до 75,8 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба Fix Price в отчете о ключевых оперативных показателях 2022 года (.pdf).

Розничная выручка компании за год выросла на 21,1%, до 246,2 млрд руб., оптовая — на 15,6%, до 31,4 млрд руб. По итогам четвертого квартала выручка в рознице увеличилась на 14%, до 67,4 млрд руб., оптовая — на 13,3%, до 8,4 млрд руб.

Показатель сопоставимых продаж, скорректированный на укрепление рубля, увеличился на 11% в годовом выражении по итогам года, по итогам квартала — на 5,2%.

В 2022 году общее количество магазинов Fix Price составило 5663 против 4909 в 2021 году. За год компания открыла 759 новых магазинов, из них 88 — по франшизе, за четвертый квартал — 201 новый магазин, из них 17 — франчайзинговые

Олеся Павленко