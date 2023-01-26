Магазины Zara на Кубани могут открыться весной под новым названием

Весной 2023 года на Кубани и в других регионах РФ могут открыться первые магазины Zara под новым названием Maag. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на источник. При этом, по данным источника «Москва 24», магазины откроются под новым названием уже через 10 дней.

Одну из первых точек новый владелец российской части бизнеса испанской fashion-группы Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius) — Daher Group может открыть в столичном ТЦ «Авиапарк».

Inditex объявила о приостановке работы всех магазинов и онлайн-платформ в России 5 марта 2022 года, после начала СВО. В октябре группа продала российский бизнес Daher Group семьи Дахер, которая также владеет ливанской Azadea Group. В октябре российское подразделение Inditex сменило название с «Зара СНГ» на «Новая мода», а гендиректора компании Доробанту Лусиана сменила Вероника Соколова.

В декабре 2022 года «Новая мода» зарегистрировала несколько доменов, в названии которых есть слова maag, vilet, dub, ecru. В начале 2023 года Новая мода» разместила на HeadHunter ряд вакансий магазинов в Краснодаре и других городах.

В столице Кубани насчитывалось четыре магазина сети. Они работали в торгово-развлекательных центрах «Мега Адыгея», «OZ МОЛЛ», «Галерея Краснодар» и «Красная Площадь».

Татьяна Ручкина

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