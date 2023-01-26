Онкологический диспансер в Петербурге получил линейный ускоритель Halcyon Elite

От 80 до 100 онко-пациентов ежедневно смогут проходить через линейный ускоритель Varian Halcyon Elite, поступивший в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Городской онкологический диспансер Санкт-Петербурга. Его производителем является резидент ОЭЗ «Дубна» компания «Фабрика РТТ» (входит в группу компаний «Р-Фарм») на основании лицензионного соглашения с компанией Varian Medical Systems (США).

Halcyon охватывает лучевую терапию с новообразованиями головы и шеи, грудной клетки, брюшной полости, малого таза, центральной и периферической нервной системы, работает со злокачественными заболеваниями лимфоидной системы как для радикального лечения, так и паллиативной помощи.

«Данный аппарат очень быстрый, среднее время облучения пациента занимает от 5 до 7 минут. Особенность его – контроль с помощью компьютерной томографии: более точная визуализация мягких тканей в четыре раза сокращает количество негативных реакций с их стороны»,— говорит заведующая отделением радиотерапии № 17 ГКОД, врач-радиолог Екатерина Николаева.

Со слов вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева аппарат такого уровня в городе третий. Его стоимость оценивается более чем в 100 млн руб. и «он просто необходим для оказания высокотехнологичной медицинской помощи».

Наталья Лавринович

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