Level Group

Основана совладельцем «Русагро» и экс-сенатором Вадимом Мошковичем и Кириллом Игнахиным в 2016 году. В портфеле компании 12 проектов строительства жилья. По данным информсистемы «Наш.Дом.рф», текущий объем строительства девелопера составляет 493 тыс. кв. м и входит в десятку крупных компаний Москвы. Финансовые результаты компании не раскрываются, однако Кирилл Игнахин в интервью “Ъ” говорил, что выручка застройщика в 2022 году составит около 60–65 млрд руб.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Левел груп» на 28,1% принадлежит Кириллу Игнахину, 3,5% — у ООО «Левел Девелопмент», 3,41% — у Александра Меркулова и 65% у ООО «Финансовый ресурс», которым до марта 2022 года владел Вадим Мошкович. В марте 2022 года Евросоюз, Великобритания и Швейцария ввели санкции против бизнесмена. После этого он вышел из состава учредителей «Финансового ресурса», передав долю 12% своей жене Наталии Быковской.