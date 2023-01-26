Полиция ищет деньги ГРУ

Столичная полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве — хищении, предположительно, нескольких сотен миллионов рублей, выделенных Министерством обороны РФ на возведение и ремонт помещений тренировочного комплекса спецназа ГРУ и Отдельного радиотехнического узла в Подмосковье. Работы выполняло АО «Техэнергопроект» из небольшого дагестанского села, компания сейчас находится в стадии банкротства. Подозреваемых и обвиняемых в деле пока нет.

23 января следственное управление УВД по Юго-Западному округу Москвы возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК. Поводом стало обращение в полицию военных строителей — правопреемников ликвидированного ФГУП «ГУССТ №1 при Спецстрое России».

ФГУП в 2014–2015 годах заключило с подрядчиком, АО «Техэнергопроект», договоры на возведение помещений для воинской части — Отдельного радиотехнического узла Серпухов-15, ранее закрытого административно-территориального образования (ЗАТО), а также учебного и тренировочного комплекса на территории расположенной в подмосковном Солнечногорске воинской части ГРУ Генштаба МО. Согласно заключенным договорам, все монтажные и пусконаладочные работы, включая строительство комплекса по тактико-специальной подготовке водолазов, должны были быть сданы «под ключ» в 2018 году. Под эти проекты Минобороны выделило 659 млн руб.

Однако объекты для нужд военных, как показала проверка прокуратуры, так и не были до конца построены. При этом значительная часть выделенных средств, по версии полицейского следствия, была похищена. Точная цифра ущерба следствием пока не установлена, но на практике фигурантам уголовных дел суммы неисполненных госконтрактов обычно вменяются полностью.

Следует отметить, что военные пытались взыскать со строителей 224 млн руб. долга по государственному контракту, из них 36 млн руб. неустойки, 131,9 млн руб. аванса, а также 55,8 млн руб. в качестве процентов за пользование авансом. Ответчик на разбирательство не явился. Суд же не стал удовлетворять требования Минобороны, отправив истцов в Арбитражный суд Дагестана, где рассматривался иск о банкротстве строительной компании.

К компании, зарегистрированной в небольшом дагестанском селе Манаскент (ее юридический адрес налоговики сочли недостоверным), согласно базе данных арбитражных судов, были поданы десятки исков на многомиллионные суммы. Многие из них были удовлетворены, однако взыскать с АО оказалось практически нечего. И это при том, что только портфель заказов от Минобороны и правительства Москвы у «Техэнергопроекта» превышал 1,6 млрд руб. Пока обвиняемых и подозреваемых в деле нет.

Юрий Сюн