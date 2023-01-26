«Карвиль» ставит на выхлопные системы

Петербургская компания Trialli, входящая в УК «Карвиль», приобрела производственно-складской комплекс в Красном Селе. После ввода новой площадки «Карвиль» намерен удвоить выпуск в Петербурге выхлопных систем для автомобилей, затратив на расширение производства около 500 млн рублей. Эксперты оценивают сумму сделки по покупке складского комплекса в 250 млн рублей и отмечают, что даже в условиях снижения производства автомобилей в стране у компании очень хорошие перспективы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В результате расширения «Карвиль» планирует удвоить выпуск продукции — до 300 тыс. единиц в год

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ В результате расширения «Карвиль» планирует удвоить выпуск продукции — до 300 тыс. единиц в год

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Компания Trialli (Санкт-Петербург, входит в холдинг УК «Карвиль») приобрела производственно-складской комплекс в Красном Селе площадью более 7 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба компании Maris, выступавшей брокером сделки. По словам старшего консультанта отдела складской и индустриальной недвижимости компании Maris Андрея Кузьминича, критериями при выборе площадки были сжатые сроки, локация и энерговооруженность. «После просмотра нескольких вариантов выбор остановили на производственно-складском объекте класса В на юго-западе Петербурга, который полностью отвечал всем техническим параметрам клиента»,— отметил господин Кузьминич.

Российский бренд Trialli специализируется на производстве запчастей aftermarket (запчасти, не поставляющиеся автопроизводителям) для легковых и грузовых автомобилей. Дистрибуторская сеть охватывает все регионы России и страны СНГ.

Исполнительный директор производственного направления «Система выпуска отработавших газов» Trialli Кирилл Шипота уточнил: «В этом году компания Trialli осуществляет масштабное расширение производства и планирует к запуску новый участок по производству автокомпонентов. Сборочная линия, которая строится в соответствии с мировыми стандартами качества и эффективности производства, будет оснащена современными металлообрабатывающими станками. Мы нацелены не только на импортозамещение внутри страны, но и на рынок стран СНГ. Уверен, новая производственная площадка поможет нам в осуществлении всех намеченных планов».

Господин Шипота рассказал «Ъ-СПб», что УК «Карвиль» намерена инвестировать более 500 млн рублей в проект расширения производства в Петербурге. По его словам, уже закуплено оборудование на 200 млн рублей, еще 200 млн планируется затратить на закупку станков в 2023 году. В рамках программы расширения будет реконструирован завод в Пушкине, на котором выпускаются глушители под брендом Trialli. Проектирование завершено, и в феврале компания намерена начать строительные работы. На новой площадке в Красном Селе также будет организовано производство глушителей, в результате расширения компания планирует удвоить выпуск продукции — до 300 тыс. единиц в год.

Сумму сделки по приобретению объекта господин Шипота не назвал, отметив лишь, что он приобретался у юридического лица после банкротства. Руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости IPG.Estate Филипп Чайка сообщил «Ъ-СПб», что производственно-складской комплекс предлагался к продаже за 250 млн рублей. «Объект обеспечен качественной инженерией, интерес к нему со стороны рынка был высок»,— указывает эксперт.

УК «Карвиль», юридическим лицом которой является петербургское ООО «Техмастер», входит в топ-5 компаний в области реализации автомобильных запчастей и компонентов в России и СНГ, управляет брендами Luzar и Airline (для сбыта продукции которых была создана в 2009 году), Trialli и StartVolt (торговые марки вошли в портфель УК «Карвиль» годом позже).

По данным «СПАРК-Интерфакс», уставный капитал ООО «Техмастер», зарегистрированной в 2001 году,— 87 млн рублей, выручка за 2021 год составила 176 млн, чистый убыток — 415 тыс. рублей против чистой прибыли в размере 5,319 млн годом ранее. Собственниками компании являются Константин Точилин (25%), через ООО «Айрус» (владеет долей в 75%) — Павел Бурлуцкий, Игорь Бойко и Андрей Пальмин. Господа Бурлуцкий и Пальмин также являются основными собственниками ООО «ПО "Авто-Радиатор"» в Левашово (входит в УК «Карвиль», выпускает автомобильные радиаторы).

По мнению гендиректора агентства «Infoline-Аналитика» Михаила Бурмистрова, у Trialli диверсифицированная клиентская база и сейчас есть потенциал для импортозамещения. «Для них это очень хорошая возможность, и они смогут достаточно оперативно даже в условиях снижения производства автомобилей в России показать эффективную сбытовую политику»,— говорит эксперт.

Вячеслав Калашников