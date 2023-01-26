«Инвестторг» въезжает на Пироговскую набережную

Градсовет Санкт-Петербурга рассмотрел вчера архитектурно-градостроительный облик жилого комплекса на Пироговской набережной, 17. Инвестор АО «Инвестторг» планирует построить здесь около 14 тыс. кв. м жилья. Членов Градостроительного совета смутили отсутствие нормальных подъездов к будущему зданию и невозможность организовать временные парковочные места, но эксперты рынка недвижимости считают локацию подходящей для жилья высокого класса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект жилого комплекса на Пироговской набережной 17 "Студии 44"

Фото: «Студия 44» Проект жилого комплекса на Пироговской набережной 17 "Студии 44"

Фото: «Студия 44»

Место предполагаемого жилого комплекса — Пироговская набережная, 17, корп. 4. Заказчиком выступает АО «Инвестторг», проектировщиком — архитектурное бюро «Студия 44» Никиты Явейна. Рассмотренный на Градсовете архитектурно-градостроительный облик предполагает строительство жилого комплекса, состоящего из двух дворов-курдонеров, со встроенными помещениями и встроенной подземной автостоянкой. Примерная площадь жилья — 14 тыс. кв. м, площадь коммерческих помещений — около 1,5 тыс. кв. м.

В компании «Инвестторг», известной по жилым проектам в Кудрово, не ответили на запрос «Ъ-СПб» о том, когда компания планирует завершить процедуру согласований и приступить к реализации проекта. Ранее СМИ сообщали, что участок 0,5 га на Пироговской набережной, 17, корп. 4, в 2022 году приобрел бенефициар АО «Инвестторг» Игорь Новгородский. Сегодня на участке находятся автомойка и пустырь. Существующие постройки пойдут под снос.

Большую часть вопросов членов Градостроительного совета к архитектурно-строительному облику ЖК вызвала трудная ситуация с подъездами автотранспорта, существующая в данной локации. Зоны для устройства временных парковочных мест там и вовсе отсутствуют. По словам архитектора Владимира Григорьева, это место не обросло общественными заведениями как раз по причине того, что здесь нет нормальных подъездных путей для автомобилей, а набережная все время стоит в пробках. Господин Григорьев предложил разработчикам архитектурного облика и заказчику подумать о решении данной проблемы.

При этом некоторые члены Градсовета отметили, что убедительно выглядят объемные решения дома, которые могут решить проблему внешнего облика «довольно хаотичной застройки» в этом месте. Большинство выступивших архитекторов высказались за то, что предложенный облик будущего ЖК следует поддержать.

Локация в Выборгском районе, окруженная Пироговской и Выборгской набережными, Гренадерской улицей, Большим Сампсониевским и Финляндским проспектами, имеет высокий потенциал для строительства жилья в формате редевелопмента, дает оценку Светлана Московченко, руководитель отдела исследований NF Group в Санкт-Петербурге. Среди преимуществ локации эксперт выделяет близость к центру, видовые характеристики за счет выхода на набережную. «Новый проект на Пироговской набережной, 17, может пополнить рынок квартирами высокого класса»,— полагает госпожа Московченко.

Александра Тен