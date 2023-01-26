«Инвестторг» въезжает на Пироговскую набережную

Градсовет Санкт-Петербурга рассмотрел вчера архитектурно-градостроительный облик жилого комплекса на Пироговской набережной, 17. Инвестор АО «Инвестторг» планирует построить здесь около 14 тыс. кв. м жилья. Членов Градостроительного совета смутили отсутствие нормальных подъездов к будущему зданию и невозможность организовать временные парковочные места, но эксперты рынка недвижимости считают локацию подходящей для жилья высокого класса.
Проект жилого комплекса на Пироговской набережной 17 "Студии 44"
Фото: «Студия 44»
Место предполагаемого жилого комплекса — Пироговская набережная, 17, корп. 4. Заказчиком выступает АО «Инвестторг», проектировщиком — архитектурное бюро «Студия 44» Никиты Явейна. Рассмотренный на Градсовете архитектурно-градостроительный облик предполагает строительство жилого комплекса, состоящего из двух дворов-курдонеров, со встроенными помещениями и встроенной подземной автостоянкой. Примерная площадь жилья — 14 тыс. кв. м, площадь коммерческих помещений — около 1,5 тыс. кв. м.
В компании «Инвестторг», известной по жилым проектам в Кудрово, не ответили на запрос «Ъ-СПб» о том, когда компания планирует завершить процедуру согласований и приступить к реализации проекта. Ранее СМИ сообщали, что участок 0,5 га на Пироговской набережной, 17, корп. 4, в 2022 году приобрел бенефициар АО «Инвестторг» Игорь Новгородский. Сегодня на участке находятся автомойка и пустырь. Существующие постройки пойдут под снос.
Большую часть вопросов членов Градостроительного совета к архитектурно-строительному облику ЖК вызвала трудная ситуация с подъездами автотранспорта, существующая в данной локации. Зоны для устройства временных парковочных мест там и вовсе отсутствуют. По словам архитектора Владимира Григорьева, это место не обросло общественными заведениями как раз по причине того, что здесь нет нормальных подъездных путей для автомобилей, а набережная все время стоит в пробках. Господин Григорьев предложил разработчикам архитектурного облика и заказчику подумать о решении данной проблемы.
При этом некоторые члены Градсовета отметили, что убедительно выглядят объемные решения дома, которые могут решить проблему внешнего облика «довольно хаотичной застройки» в этом месте. Большинство выступивших архитекторов высказались за то, что предложенный облик будущего ЖК следует поддержать.
Локация в Выборгском районе, окруженная Пироговской и Выборгской набережными, Гренадерской улицей, Большим Сампсониевским и Финляндским проспектами, имеет высокий потенциал для строительства жилья в формате редевелопмента, дает оценку Светлана Московченко, руководитель отдела исследований NF Group в Санкт-Петербурге. Среди преимуществ локации эксперт выделяет близость к центру, видовые характеристики за счет выхода на набережную. «Новый проект на Пироговской набережной, 17, может пополнить рынок квартирами высокого класса»,— полагает госпожа Московченко.