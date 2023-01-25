Белгородские власти объяснили появление речи Зеленского на российском ТВ

Правительство Белгородской области прокомментировало речь президента Украины Владимира Зеленского, которую 25 января могли видеть вместо российских телеканалов жители региона.

«Сегодня произошла несанкционированная замена телесигнала со спутника с территорией вещания московского часового пояса, действиями оперативных дежурных был осуществлён переход на прием сигнала с резервного спутника и трансляция телесигнала пошла в штатном режиме. Причины устанавливаются»,— сообщили в пресс-службе облправительства.

Также обращение Владимира Зеленского увидели жители Крыма и Севастополя.

Сергей Толмачев