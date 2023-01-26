«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о том, зачем нужен коллаген, как он влияет на внешность и самочувствие и когда стоит задуматься о его восполнении.

Моднее и востребованнее слова «коллаген» в индустрии красоты сегодня, кажется, нет. Многие косметические и фарм-гиганты выпускают всевозможные формы коллагена: кремы, порошки, ампулы, с разным составом и очень разной стоимостью: за коробку тканевых масок швейцарского Cellcosmet сегодня просят больше 70 тыс. руб., а качественный японский и немецкий питьевой коллаген предлагается не дешевле 7 тыс. руб. за упаковку. Чтобы разобраться, зачем все это нужно, вспомним, что такое коллаген. Это незаменимый белок, который является одним из основных строительных блоков костей, мышц, сухожилий и кожи. Он отвечает за структуру кожи, ее цвет, его часто называют каркасом кожи, так как он поддерживает функции эластина и гиалуроновой кислоты. Те из нас, у кого много коллагена, выглядят намного моложе своих лет, чем те, кто не выиграл в генетическую лотерею и у кого уровень коллагена снижен. Помимо генетики не стоит забывать и о возрасте: исследования показывают, что большинство людей начиная с 25 лет начинают терять коллаген примерно на 1% в год, а к 45 годам его потеря составляет уже 25%. Важен и гендерный момент: у мужчин уровень тестостерона значительно выше, чем у женщин. Благодаря этому кожа плотнее, а коллагена в ней на 20–30% больше. «Мужчины стареют медленнее,— говорит Элина Балиева, врач-косметолог SlowMo.— У женщин уменьшение уровня коллагена во многом связано и с гормональным состоянием. К примеру, в период климакса за несколько первых лет он снижается плюс-минус на 30%. Затем эти процессы замедляются. Именно по мере разрушения коллагена кожа теряет эластичность».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кенния Болдуин и Хейли Бибер

Фото: East News Кенния Болдуин и Хейли Бибер

Фото: East News

Светлана Машак, доктор медицинских наук, профессор кафедры гистологии, эмбриологии и цитологии педиатрического факультета Новосибирского государственного медицинского университета, эксперт Coral Club, считает, что в 25 лет у каждого из нас наступает ферментопатия, и потому этот тот самый возраст, с которого можно рекомендовать дополнительный прием коллагена в виде добавок. «Коллаген в зависимости от типа происхождения подразделяется на животный, растительный и морской. Последний обладает наилучшей усвояемостью за счет небольшого размера молекул и максимально схож с коллагеном, который присутствует в организме человека,— говорит она.— Однако эта форма является самой дорогостоящей, так как есть нюансы и строгие правила транспортировки и хранения этого типа коллагена. Растительный подойдет для людей с различными типами аллергий, а животный является наиболее доступным по цене». Считается, что первые результаты от приема добавок видны уже через месяц регулярного применения. Поскольку коллаген присутствует во всех тканях организма, эффект ощущаться может по-разному. «Кто-то отметит улучшение тургора и увлажненности кожи. А другие почувствуют улучшение работы опорно-двигательного аппарата. У третьих может улучшиться зрение, так как коллаген в том числе восстанавливает стекловидное тело, также могут проходить головные боли за счет укрепления стенок сосудов головного мозга»,— говорит Светлана.

Составляющие формулы «меньше коллагена — больше морщин» можно поменять местами и добавить коллаген не только в виде биодобавок, но и косметики или специальных процедур. Элина Балиева уверена, что дефицит коллагена нельзя полностью устранить с помощью одних кремов и сывороток, так как они могут увлажнять и временно улучшать внешний вид кожи, но глубоко в кожу не проникают — эти средства будут лишь увлажнять кожу и препятствовать потере влаги, но не восполнять его недостаток. «Когда кожа становится атоничной, дряблой и легко собирается в складку, а сам пациент жалуется на отсутствие четких контуров лица, заломы после сна, которые в молодости уходили за пару минут, могут оставаться на лице часами. Это тревожный звоночек — самое время обратиться за консультацией к врачу-косметологу. Врач, если это необходимо, назначит коллагеностимулирующую инъекционную терапию, порекомендует профессиональную космецевтическую линейку и подберет подходящий коллаген для приема внутрь»,— говорит она.

Получается, что те самые пухлые щеки, которые так не нравятся многим в подростковом возрасте, со временем становятся главной целью и задачей всех, кто хочет свежо и молодо выглядеть. Приостановить время можно, но только сочетая различные подходы в зависимости от вашего уровня дохода и времени, которое вы готовы этому посвятить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Thalgo, биологически активная добавка БАД «Коллаген 10 000» для укрепления кожи и восполнения запасов коллагена. В составе: чистый морской коллаген, селен и цинк. Также в линии Thalgo Hyalu-Procollagene выпускаются патчи под глаза, кремы и сыворотки с морским проколлагеном и гиалуроновой кислотой. Payot, патчи с эффектом лифтинга Roselift Collagene Patch для стимуляции синтеза коллагена, тонуса кожи вокруг глаз, снятия отечности и уменьшения темных кругов. Состав: экстракты розы и шелкового дерева, проколлаген, гидрогель. Orjena, антивозрастное средство Power Collagen Emulsion: питает кожу и возвращает упругость. Состав: гидролизованный коллаген, экстракт ламинарии. Elemis, крем для лица против морщин Pro-Collagen Marine Cream for Men, увлажняет и укрепляет кожу, разглаживает морщины. Состав: экстракты средиземноморских водорослей падина павоника, гинкго билоба. Крем можно использовать и в качестве средства после бритья. Rodial, сыворотка для лица с коллагеном Collagen Drops, обновляет и увлажняет кожу, уменьшает морщины. Состав: растворимый коллаген (30%), масло сладкого миндаля, гиалуроновая кислота. Elmolu, двухкомпонентная гелевая маска Sherbet Black Modeling. Состав: экстракт прополиса, уголь. Re-Feel, морской коллаген Marine Collagen в стиках, для сияния кожи, восстановления мышц, укрепления волос и ногтей, оздоровления суставов. Состав: 100% пептиды морского коллагена. True Island, крем для кожи вокруг глаз Honey Bee Collagen Wrinkle Solution. Состав: коллаген, пептиды, экстракты прополиса, маточного молочка и мёда, гиалуроновая кислота, экстракты тыквы и брокколи. Cellcosmet & Cellmen, коллагеновые маски для лица Collagen Cellular Sheet Masks для устранения темных кругов под глазами, разглаживания морщин и восстановления текстуры кожи. Korff, антивозрастные ампулы Collagen Age Filler Effect Anti-Age Boosting. Состав: гидролизованный морской коллаген, гиалуроновая кислота, витамин С и экстракт семян китайского финика. Следующая фотография 1 / 10 Thalgo, биологически активная добавка БАД «Коллаген 10 000» для укрепления кожи и восполнения запасов коллагена. В составе: чистый морской коллаген, селен и цинк. Также в линии Thalgo Hyalu-Procollagene выпускаются патчи под глаза, кремы и сыворотки с морским проколлагеном и гиалуроновой кислотой. Payot, патчи с эффектом лифтинга Roselift Collagene Patch для стимуляции синтеза коллагена, тонуса кожи вокруг глаз, снятия отечности и уменьшения темных кругов. Состав: экстракты розы и шелкового дерева, проколлаген, гидрогель. Orjena, антивозрастное средство Power Collagen Emulsion: питает кожу и возвращает упругость. Состав: гидролизованный коллаген, экстракт ламинарии. Elemis, крем для лица против морщин Pro-Collagen Marine Cream for Men, увлажняет и укрепляет кожу, разглаживает морщины. Состав: экстракты средиземноморских водорослей падина павоника, гинкго билоба. Крем можно использовать и в качестве средства после бритья. Rodial, сыворотка для лица с коллагеном Collagen Drops, обновляет и увлажняет кожу, уменьшает морщины. Состав: растворимый коллаген (30%), масло сладкого миндаля, гиалуроновая кислота. Elmolu, двухкомпонентная гелевая маска Sherbet Black Modeling. Состав: экстракт прополиса, уголь. Re-Feel, морской коллаген Marine Collagen в стиках, для сияния кожи, восстановления мышц, укрепления волос и ногтей, оздоровления суставов. Состав: 100% пептиды морского коллагена. True Island, крем для кожи вокруг глаз Honey Bee Collagen Wrinkle Solution. Состав: коллаген, пептиды, экстракты прополиса, маточного молочка и мёда, гиалуроновая кислота, экстракты тыквы и брокколи. Cellcosmet & Cellmen, коллагеновые маски для лица Collagen Cellular Sheet Masks для устранения темных кругов под глазами, разглаживания морщин и восстановления текстуры кожи. Korff, антивозрастные ампулы Collagen Age Filler Effect Anti-Age Boosting. Состав: гидролизованный морской коллаген, гиалуроновая кислота, витамин С и экстракт семян китайского финика.

Ирина Кириенко