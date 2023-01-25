Апелляция оставила в силе приговор экс-главе компании, строившей стадион в Златоусте

Челябинский областной суд признал законным приговор бывшему директору ООО «Стройтранссоюз» Михаилу Азаматову, осужденному за мошенничество при возведении биатлонного центра в Златоусте. Апелляционная жалоба защиты оставлена без удовлетворения, сообщают в прокуратуре Челябинской области.

В октябре 2022 года Копейский городской суд признал Михаила Азаматова виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил к четырем годам колонии общего режима. Установлено, что директор компании-подрядчика строительства лыжно-биатлонного центра имени С. Ишмуратовой в Златоусте вносил заведомо ложные сведения об объемах, видах выполненных работ, использованных материалов, поставленного и смонтированного оборудования, а также объемах затрат. Так он похитил из муниципального бюджета свыше 39 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», с лета 2021 года за получение взяток от экс-руководителя компании «Стройтранссоюз» Михаила Азаматова судят бывших замминистра строительства региона Татьяну Антонову и главу учреждения «Челябоблинвестстрой» Алексея Абаимова.