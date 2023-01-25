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Коммерсантъ FM
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Обвиняемую в хищении 50 млн руб. экс-замминистра просвещения взяли на работу в Агентство стратегических инициатив

Бывшая замглавы Минпросвещения Марина Ракова работает на рядовой должности в Агентстве стратегических инициатив (АСИ), сообщили «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Госпожа Ракова занимается в АСИ социальными проектами.

Марина Ракова

Марина Ракова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Марина Ракова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Марина Ракова работает в Агентстве стратегических инициатив на рядовой должности, занимается социальными проектами. Все правовые основания для ее официального трудоустройства и выполнения непосредственных обязанностей есть»,— сказано в сообщении пресс-службы.

Там напомнили, что ей запрещено покидать дом с 22:00 до 06:00. «В остальное время ее действия не ограничены»,— добавили в АСИ.

Марина Ракова — фигурант дела о хищении более 50 млн руб., выделенных из бюджета на образовательные программы. Она признала свою вину. Следствие сообщало, что фигуранты дела возместили ущерб. До ноября госпожа Ракова находилась в СИЗО, после ей изменили меру пресечения на запрет определенных действий до 7 февраля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Марина Ракова встала на путь освобождения».

Олеся Павленко

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