Налоги запутались в долгах

Россияне жалуются на внезапно возникшие долги по налогам. Как предполагают собеседники “Ъ FM”, это произошло из-за перехода на единый налоговый счет. С 1 января на него можно зачислить деньги, чтобы оплатить сразу все сборы. Предполагалось, что механизм упростит процесс, поскольку не нужно платить отдельно по каждой категории. Однако в течение января многие плательщики столкнулись с трудностями, говорят опрошенные налоговые юристы. “Ъ FM” ожидает ответа от Федеральной налоговой службы. Подробности — у Лилии Галявиевой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Еще в 2022 году все налоги и штрафы приходилось оплачивать раздельно. С 1 января некоторые пользователи «Госуслуг» заметили изменения в личном кабинете. Теперь баланс отображается одной суммой. Если на нем ноль, значит все обязательства исполнены. Так и выглядит единый налоговый счет. На него можно перечислить необходимое количество средств, их распределит сама ФНС.

Однако система пока работает неидеально, клиенты регулярно замечают ошибки, отметил советник налоговой практики компании Lidings Дмитрий Кириллов: «Появляются непонятно откуда взявшиеся пени либо недоимка, либо, наоборот, переплата. При этом через несколько дней после того, как они обращают на это внимание, сальдо налогового счета становится нулевым, а доначисленные суммы исчезают сами по себе. Мы слышим со стороны инспекции, что у них очень горячая пора, и они какие-то вещи выверяют практически вручную и приводят в порядок, так чтобы налогоплательщики видели у себя реальные цифры».

В соцетях ФНС тоже много жалоб на отрицательное сальдо, которое появилось внезапно. Из-за этого плательщики опасаются начисления пени. Сотрудникам приходится запрашивать ИНН пользователя и проверять погашение. Во многих случаях гражданам отвечают, что долгов у них нет, а данные на «Госуслугах» скоро обновятся. Более сложные случаи, когда плательщики оспаривают штрафы. Если недоимку уменьшили или отменили, должны пересчитать и пени.

Что делать, если этого не произошло, рассказал Дмитрий Кириллов из Lidings: «Если по какой-то причине задолженность была обнулена, но пени до сих пор висят, то это тоже предмет определенного спора. Если это произошло в рамках судебной процедуры, то в налоговый орган стоит обратиться с исполнительным листом. И если это был спор на досудебной стадии, то последует решение ФНС, на которое стоит обратить внимание просто в переписке с налоговым органом. Корпоративные налогоплательщики делают это через корпоративные каналы связи».

Новые правила касаются и несвоевременной уплаты. Если на счете не будет хватать средств на оплату сразу всех начислений, то внесенная сумма погасит не конкретное требование, а распределится пропорционально между всеми налогами. В итоге недоимка может возникнуть сразу по всем платежам, а не по какому-то одному.

И это несет новые риски для бизнеса, отметил руководитель бюро по защите прав предпринимателей «Опоры России» Алексей Петропольский: «В дальнейшем у малого бизнеса будет возможность администрировать подобные налоги через банк клиента. Банк же видит все ваши платежи, приходы, расходы. В случае если эта задолженность будет образовываться, и банк ее будет видеть как общую сумму. Недоплатив пени, весь налог будет висеть в просрочке. Конечно, это может привести к проблеме в виде блокировки счета именно на всю сумму налогов, что для малого бизнеса может стать просто неподъемным».

Кроме того, средства с единого налогового счета могут списываться не только в пользу погашения налогового долга или пени, но еще и штрафов, которые выставляет ФНС. Вероятно, новая система может быть удобна для физлиц, но только когда служба исправит все неточности. Правда, сколько времени для этого потребуется, пока мало кто понимает.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Владислав Викторов