FinExpertiza: налоговые доначисления бизнесу за три квартала 2022 года выросли в 2,2 раза

Российскому бизнесу за первые три квартала 2022 года дополнительно начислили 597,8 млрд руб. налоговых платежей и штрафов. Об этом сообщает аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС). За аналогичный период 2021 года размер доначислений был в 2,2 раза меньше. По данным экспертов, ФНС участили выездные проверки, также выросла средняя сумма платежей.

В первом квартале 2022 года доначисления составили 190 млрд руб., во втором — 198,9 млрд, в третьем — 208,8 млрд руб. Наибольший прирост налоговых доначислений произошел со стороны предприятий Москвы (рост на 94,5 млрд руб.), Подмосковья (37,4 млрд руб.), Санкт-Петербурга (22,1 млрд руб.), Татарстана (17,8 млрд руб.), Самарской области (17,2 млрд руб.). Доначисления бизнесу снизились в пятой части регионов, сильнее всего — в Сахалинской области (на 3,7 млрд руб.), Ставропольском крае (2,9 млрд руб.), Пензенской (1,4 млрд руб.), Ленинградской (0,75 млрд руб.), Рязанской (0,7 млрд руб.) областях.

В целом количество выездных налоговых проверок выросло на 42%, с 69 до 98. Средняя сумма доначислений увеличилась на 6,5%, с 564,9 млн до 601,7 млн руб. за одну проверку. Лидерами по средней сумме доначислений стали Хакасия (782 млн руб.), Камчатский край (407 млн руб.), Белгородская (123 млн руб.), Ульяновская (113 млн руб.) и Нижегородская (103 млн руб.) области.

Больше всего налогов обязали доплатить предприятия в сферах добычи полезных ископаемых (за исключением нефти и газа), а также металлургии и химического производства (19,7 млрд руб.), транснациональные компании (16,2 млрд руб.), предприятия торговли, производителей продуктов питания и сельхозпроизводителей (9,2 млрд руб.), нефтегазовый сектор (8 млрд руб.), энергетические компании, предприятия ЖКХ и транспортной отрасли (7,7 млрд руб.).

Глава ФНС Даниил Егоров говорил, что по итогам 2022 года налоговые поступления в бюджет составят 33 трлн руб. По его словам, в годовом выражении поступления в бюджет выросли приблизительно на 20%.

Лаура Кеффер