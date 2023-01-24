Депутаты взялись за детские книги

В Курултае Башкирии обсудили проблему непопулярности художественной литературы среди детей и подростков. Участники круглого стола посетовали на дефицит новых изданий детских авторов, удорожание книгопечатания, отсутствие понятных для подростков героев книг. Среди предложений, прозвучавших на круглом столе — развитие школьных театров и популяризация литературы на государственном уровне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Комитет Курултая Башкирии по образованию, культуре, молодежной политике и спорту, совместно с редакцией газеты «Республика Башкортостан» провели круглый стол на тему приобщения детей к чтению художественной литературы. По статистике республиканской национальной библиотеки имени Валиди, ежегодно из федерального бюджета республика получает по 21,7 млн руб. на модернизацию библиотек и пополнение книжных фондов. Всего в Башкирии насчитывается более 1,5 тыс. библиотек, из которых 102 специализируются на детской литературе.

В фонде библиотек Башкирии находится 26,8 млн экземпляров книг. В 2022 году в фонд поступило 356 тыс. книг, что на 61 тыс. меньше, чем годом ранее. По словам заместителя директора по методической и библиографической деятельности национальной библиотеки Алии Фатхутдиновой, причиной сокращения количества поступивших экземпляров могло стать подорожание книг, поскольку сейчас средняя стоимость одной составляет 600 руб.

По словам заместителя министра образования Башкирии Альфии Галиевой, наиболее остро стоит проблема поступления художественной литературы в школьные библиотеки, поскольку на это «нет законодательной возможности», а учебные заведения на выделенные государством средства могут покупать лишь учебники и учебные пособия.

Председатель Союза писателей Башкирии Айгиз Баймухаметов, говоря о работе республиканского издательства «Китап», отметил падение объемов производства. В 2022 году издательством выпущено 139 наименований, а в текущем году планируется издать 133. «При этом из них 60% — учебная литература. Кроме того, с санкциями себестоимость печати книг выросла на 40%, в связи с чем наше издательство вынуждено печатать книги тиражом 500–700 экземпляров. Получается, что не все библиотеки получают хотя бы по одному экземпляру», — отметил он.

По словам главного редактора регионального детского журнала «Акбузат» Ларисы Абдуллиной, дети любят читать, однако сейчас мало хороших детских авторов. «Сейчас дети совершенно другие. Не надо писать про одного Шаймуратова, это другой должен быть мальчик. Может быть, он помогает бабушке перейти улицу или он спас животных — вот он, настоящий герой для мальчика. Таких произведений мало», — резюмировала она.

По мнению экспертов, стоит расширить возможности «Пушкинской карты», позволить с ее помощью оформлять подписку на детские издания или совершать покупки в книжных магазинах. Уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Ольга Панчихина отметила, что согласно проведенному в республике опросу среди подростков, более 57% школьников не использовали «Пушкинскую карту». По ее словам, «если на территории больших городов ребята могут пойти и воспользоваться картой», то в сельской местности, «где нет даже кинотеатра», местным подросткам негде использовать «Пушкинскую карту».

Председатель комитета Раиль Асадуллин предложил министерству образования и государственным театрам провести конкурс для школьников: «В педагогике работает формула — подобное лечится подобным. В этой связи мне показался очень интересным опыт Якутии. У них население маленькое и они стремительно теряют свой язык. Они в каждой школе создали ученические театры, и эти дети ставят постановки местных писателей на своем родном языке, и тем самым вынужденно читают».

Художественная литература должна «быть в тренде», заявил председатель общественного совета при агентстве по печати и средствам массовой информации Камиль Зиганшин. «Почему историю про Гарри Поттера практически каждый ребенок читал, да и другие фентези, которые отвлекают от реальной жизни? Потому что массированная реклама. Надо поставить вопрос на государственном уровне, запустить многолетнюю рекламную кампанию и финансово поддержать ее. Если дети будут чувствовать, что это модно, они начнут читать — не надо ничего больше делать», — сказал он.

По итогам круглого стола будут собраны предложения и, если будут найдены решения, их внесут на рассмотрение в Курултай и Госдуму, подытожил встречу Раиль Асадуллин.

Карина Мамаева