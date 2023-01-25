Следственный комитет пересаживает руководителя с транспорта

Исполняющим обязанности руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) Российской Федерации по Санкт-Петербургу назначен Олег Бобков, ранее он был заместителем руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте. Господин Бобков сменил на посту Марину Парастаеву, которая проработала на этой должности менее года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый и. о. руководителя СК РФ по Петербургу Олег Бобков

Фото: ГСУ СК РФ Новый и. о. руководителя СК РФ по Петербургу Олег Бобков

Фото: ГСУ СК РФ

Новым исполняющим обязанности главы ГСУ СК в Петербурге стал полковник юстиции Олег Бобков. Приказ о его назначении был подписан председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным 23 января. Ранее полковник состоял в должности заместителя руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте с дислокацией в Санкт-Петербурге.

Господин Бобков родился в 1980 году. Свою карьеру он начал на позиции следователя транспортной прокуратуры в 2004 году. С 2007 по 2011 годы работал заместителем руководителя следственного отдела по Центральному району следственного управления СК при городской прокуратуре. С 2012 по 2017 год Бобков руководил следственным отделом Красногвардейского района, а с 2017 по 2021 год работал в Центральном районе. Оттуда в 2021 году перешел на пост заместителя руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте, где работал до нового назначения. За годы службы господин Бобков награжден медалями за «За безупречную службу» III и II степени и другими наградами.

В пресс-службе СК «Ъ-СПб» сообщили, что Марина Парастаева по-прежнему остается в ведомстве. Ранее исполнявшая обязанности главы ГСУ СК генерал-майор юстиции Марина Парастаева вернулась на должность первого заместителя главы ГСУ СК по Санкт-Петербургу. Эту должность она занимала с 2015 года до марта 2021 года. Тогда действующего главу ведомства генерал-лейтенанта юстиции Александра Клауса повысили до заместителя председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Исполнять обязанности главы ГСУ в Петербурге назначили его заместителя, госпожу Парастаеву, которая работала с Клаусом с 2011 года. В ведомстве уточнили, что теперь все поручения председателя СК РФ Александра Бастрыкина адресуются новому исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК Олегу Бобкову.

Екатерина Рязанова