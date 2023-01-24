В Петербурге появятся новые корпуса-трансформеры в трех городских стационарах

В ближайшие годы в системе петербургского здравоохранения появятся три новых корпуса-трансформера, способных разворачиваться в стационары для приема инфекционных больных, строительство первого из них начнется «в ближайший месяц», сообщил журналистам первый заместитель городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

«Если говорить о новых стройках, то на сегодняшний момент у нас готова полностью проектная документация и получено разрешение государственной экспертизы на строительство на базе больницы № 15 на Авангардной. Планируем начать строительство в ближайший буквально месяц и в течение 2-2,5 лет его закончить»,— сказал господин Сарана (цитата по «РИА Новости»).

Проект подразумевает строительство стационара на 570 коек площадью около 49,5 тысячи кв. м. Также в планах города — строительство специализированного корпуса-трансформера на базе больницы № 40 в Курортном районе на 330 койкомест площадью 35 тыс. кв. м и многофункционального медицинского комплекса площадью 225 тыс. кв. м. в Приморском районе на 1 тыс. пациентов.

Всего в Петербурге с начала пандемии коронавируса построили шесть стационаров-трансформеров на 2 тыс. койкомест.

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