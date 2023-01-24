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Коммерсантъ FM
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«Есть прекрасный кашемир и по более гуманным ценам»

Анна Минакова — о предложениях брендов

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, какие коллекции из кашемира предлагают иностранные и российские марки.

Фото: Loro Piana

Фото: Loro Piana

Зимой хочется носить теплые и красивые вещи, и кашемиру тут равных нет. Про то, что купить его можно, скажем, в Loro Piana, думаю, все знают. Но есть прекрасный кашемир и по более гуманным ценам. Материал из Монголии от Khan Cashmere и Gobi Cashmere имеет совершенно отличное качество. Правда, когда здесь пытаются заняться дизайном, часто откровенно портят хорошую материю, зато однотонные водолазки и джоггеры у обеих марок просто отличные.

Капсульную коллекцию из кашемира в зимнем сезоне представил и российский бренд Totti, давно специализирующийся на трикотажных вещах. В коллекции есть очень приятные джемперы oversize нежных оттенков.

Если же хочется ассортимента, приближенного к Loro Piana, то можно присмотреться к кашемиру Cream Cashmere. Его даже делают из пряжи Loro Piana. Кроме кашемировых футболок, джемперов и джоггеров, у марки есть и красивые классические жакеты. А еще у Cream Cashmere совершенно недурственный раздел аксессуаров. Мой любимый в нем предмет — кашемировая косынка. Товар не уникальный, их немало кто делает, но именно у той, что создана Cream, правильный цвет и размер, и смотрится на голове она красиво.

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