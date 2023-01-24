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Коммерсантъ FM
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Олег Митволь останется еще на два месяца в СИЗО Красноярска

Суд продлил на два месяца (до 24 марта) срок заключения под стражей бывшему федеральному чиновнику Олегу Митволю, находящемуся в СИЗО Красноярска с июня 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе судов Красноярского края.

Олег Митволь

Олег Митволь

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Олег Митволь

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Олега Митволя, ранее занимавшего пост замглавы Росприроднадзора и префекта Северного административного округа Москвы, задержали в июне 2022 года в столичном аэропорту Внуково и конвоировали в Красноярск. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы) и водворили в местный СИЗО, где он и находится по сегодняшний день.

По сведениям «Ъ», задержание Олега Митволя связано с расследованием уголовного дела о хищении около 1 млрд руб. бюджетных средств, выделенных на проектирование красноярского метрополитена АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий», в котором Олег Митволь возглавляет совет директоров. В последующем бывший чиновник заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

22 июля, 20 сентября, 23 ноября прошлого года Центральный райсуд Красноярска продлевал обвиняемому срок заключения под стражей.

Подробнее о деле — в материале «Ъ».

Константин Воронов, Новосибирск

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