В мордовской колонии скончался полковник Евгений Воронин

Бывший начальник шестого отдела управления уголовного розыска ГУВД Нижегородской области Евгений Воронин скончался в мордовской ИК-5 в возрасте 65 лет. В марте 2019 года полковник МВД в отставке был осужден на 5,5 года заключения в колонии строгого режима вместе с бывшим главой Нижнего Новгорода Олегом Сорокиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Бывшему оперуполномоченному вменили в вину превышение полномочий и похищение Александра Новоселова. В 2004 году сотрудники милиции, расследуя покушение на Олега Сорокина, вывезли свидетеля и оказали на него физическое и психологическое давление. В лесу Александр Новоселов рассказал о причастности братьев Дикиных к попытке спрятать с его помощью улики – задействованную в преступлении машину. Позже мужчина заявил, что показания из него выбили, а мероприятие, оформленное как «оперативный эксперимент», спустя 15 лет следствие признало преступным действием.

Осужденный полковник запаса свою вину не признавал. В течение последних двух лет он дважды подавал прошения об условно-досрочном освобождении, но администрация колонии и суды отказывали в этом. Срок по наказанию у Евгения Воронина истекал 4 сентября 2023 года. Как сообщает сайт «Криминальная хроника», родные хотят похоронить полковника на его родине в Ивановской области.

Иван Сергеев